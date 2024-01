Regel 5: Maschinen, Technik, Anlagen – sicher und gesund!

Vision Zero Regel 5

Nicht selten werden neue Arbeitsmittel angeschafft, die nicht sicher sind oder deren Umgang neu und ungewohnt für die Beschäftigten ist. Im Umgang mit neuen Arbeitsmitteln und Arbeitsplätzen oder beim Bau von neuen Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen sollte daher sichergestellt werden, dass aktuelle Sicherheits- und Gesundheitsstandards eingehalten werden. Daher spricht vieles dafür, dass eine umfassende Beschäftigung mit den Arbeitsmitteln vor deren Beschaffung unabdingbar ist.

Fragen zur Selbsteinschätzung



Stellen wir bei der Beschaffung neuer Produktionsanlagen, Maschinen und Geräte und bei der Gestaltung von Arbeitsstätten sicher, dass die aktuellen Sicherheits- und Gesundheitsstandards eingehalten werden? Sorgen wir im täglichen Betrieb von Produktionsanlagen, Maschinen und Geräten dafür, dass die Sicherheitseinrichtungen zuverlässig funktionieren und benutzt werden? Stellen wir sicher, dass von unseren Produktionsanlagen, Maschinen und Geräten keine oder möglichst geringe gesundheitliche Belastungen ausgehen?

Seminar "Prüfung von Fahrzeugen auf der Grundlage des DGUV-Grundsatzes 314-003"

In diesem Fachseminar lernen Sie die rechtlichen Grundlagen zu Fahrzeugen und die vorschriftenkonforme Durchführung der Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit kennen. Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, den DGUV Grundsatz 314-003 in der Praxis anzuwenden.

Hintergrundinformationen

Regelwerk kompakt: Betrieblich genutzte Fahrzeuge (Flyer)

Sicherheits-Informationen für die Luftfahrt Nr. 12: Sicherheit durch die Prüfung von Arbeitsmitteln (Broschüre)

Einkaufsratgeber für gewerblich genutzte Fahrzeuge (Broschüre)

Filme

Napo: Goldene Regel 5

Animationsfilm: Rückfahrkamera

Gute Praxis

Automatische Aktivierung der elektrischen Feststellbremse: Technik, die Leben rettet!(Newsletter 8/2022)