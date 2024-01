Regel 7: In Menschen investieren – Motivieren durch Beteiligung!

Vision Zero Regel 7

Führungskräfte nehmen sich Zeit für die Sicherheitsbelange der Beschäftigten und fördern die gegenseitige Verantwortung bei der Arbeit. Gegenseitige Achtsamkeit füreinander, die Möglichkeit, Fehlverhalten anzusprechen sowie zu Präventionsmaßnahmen zu beraten sollen uneingeschränkt möglich sein. Neue Arbeitsmittel, Organsiationsabläufe oder persönliche Schutzausrüstung werden von den Beschäftigten getestet und in Abstimmung mit ihnen beschafft. Alle, selbstverständlich auch die Führungskräfte, halten sich in Teambesprechungen an die beschlossenen Inhalte.

Fragen zur Selbsteinschätzung

Zeigen wir den Beschäftigten unsere persönliche Wertschätzung? Nutzen wir das Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, um eine positive Unternehmenskultur zu etablieren und weiterzuentwickeln? Haben wir in unserem Betrieb Strukturen geschaffen, die Beteiligung und Motivation fördern?

Seminar "Grundseminar für Sicherheitsbeauftragte"

Sicherheitsbeauftragte lernen in diesem Seminar die wichtigsten Grundlagen in der Prävention sowie ihre Rolle und Aufgaben im betrieblichen Arbeitsschutz kennen.

Hintergrundinformationen

Regelwerk kompakt: Pflichtenübertragung (Flyer)

Gelassen unterwegs - Stressbewältigung im Omnibus (Flyer)

Sicherheit geht vor - Unsere Regeln für sicheres Arbeiten im Güterkraftverkehr (Faltblatt)



"Sicherheit geht vor" für kleine KEP-Betriebe (Faltblatt)

Förderung von Verkehrssicherheitskonzepten (Webinhalt BG Verkehr)

Zuschüsse zu Fahrsicherheitstrainings (Webihnalt BG Verkehr)



Zustellertraining Umgang mit Hunden (Webinhalt BG Verkehr)

Filme

Napo: Goldene Regel 7

Gute Praxis

Prämiensystem erfolgreich: Keine Schnittverletzungen mehr (Newsletter 11/2022)