4. November 2025

9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

DGUV Congress Tagungszentrum des IAG

Königsbrücker Landstr. 2

01109 Dresden

Mobile Maschinen und Assistenzsysteme sind in der heutigen Zeit von zentraler Bedeutung. Sie kombinieren fortschrittliche Technologien mit hoher Mobilität und Flexibilität, um eine Vielzahl von Aufgaben effizient und präzise zu erledigen. Besonders in der Logistik, in der Abfallentsorgung, im Bauwesen, in der Landwirtschaft und im Bergbau haben Fahrzeuge mit maschinellen Funktionen und Assistenzsysteme die Arbeitsweise revolutioniert.

Dank 5G, KI und IoT werden mobile Maschinen und Assistenzsysteme immer intelligenter und vernetzter, was neue Potenziale für verschiedene Branchen schafft. Bereits heute verbessern Assistenzsysteme die Sicherheit, verhindern Unfälle und optimieren Arbeitsbedingungen. Auch autonome Systeme wie Drohnen und automatisierte Fahrzeuge übernehmen gefährliche Aufgaben und reduzieren so das Risiko für den Menschen in risikoreichen Bereichen.

Das DGUV Fachgespräch „Fahrzeuge mit Maschinenfunktion und Assistenzsysteme“ fördert den Austausch zu Fachwissen, innovativen Lösungen und Arbeitssicherheit. Es bietet eine Plattform zur Klärung rechtlicher, ethischer und wirtschaftlicher Fragen sowie zur Förderung neuer Technologien. Angesichts der wachsenden Bedeutung von Assistenzsystemen unterstützt es deren optimale Implementierung. Zielgruppe sind Hersteller, Betreiber, Sicherheitsfachkräfte sowie Expertinnen und Experten der Unfallversicherungsträger.

Anmeldung

Diskutieren Sie im DGUV Fachgespräch mit Expertinnen und Experten über Fahrzeuge mit Maschinenfunktionen und Assistenzsysteme, Sicherheit und innovative Technologien. Anmeldeschluss ist der 29. August 2025.

Zur Anmeldung



Anreise und Übernachtung

Bitte planen und buchen Sie Ihre Anreise und Übernachtung nach Ihren eigenen Vorstellungen. Die Kosten hierfür tragen Sie selbst. Direkt an das DGUV Congress Tagungszentrum des IAG ist das Akademiehotel angeschlossen.

Kontakt

Tobias Henke (fachlich)

Steffi Brückner (organisatorisch)

E-Mail: veranstaltungen@verkehr-landschaft.de