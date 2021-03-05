Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) und die Internationale Sektion für Prävention im Transportwesen

Logo IVSS Die BG Verkehr leitet das Generalsekretariat der Internationalen Sektion für Prävention im Transportwesen im Besonderen Ausschuss für Prävention der IVSS. Die Sektion wurde im Rahmen des 20. Weltkongresses für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz am 24. August 2014 in Frankfurt am Main gegründet. Mitglieder sind sowohl Unternehmen als auch Unfallversicherungsträger aus Deutschland und weltweit.

Der Transport von Personen und Waren ist ein grenzüberschreitendes Geschäft mit zahlreichen Facetten auch für die Prävention. Die Sektion fördert hier mit ihren Mitgliedern den internationalen Austausch und die Festlegung guter Präventionsstandards. Gute länderübergreifende Standards für Verwaltungen und Unternehmen bringen nur Vorteile für alle Versicherten und Unternehmen. Die Sektion für Prävention im Transportwesen erreicht diese durch die Organisation von internationalen Symposien, die Beteiligung an Arbeitsgruppen, die federführende Erarbeitung von Richtlinien, Publikationen und ganz allgemein die Verbreitung von guten Präventionsbeispielen weltweit.

IVSS: Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit

IVSS: Sektion für Prävention im Transportwesen

Symposium: Gesundheit im Blick - Versorgung für Lkw-Fahrende unterwegs

Symposium IVSS: Gesundheit im Blick Am 3. Juni 2026 steht auf dem europäischen Symposium von 9 bis 17 Uhr die Frage im Zentrum, wie der Alltag von Fernfahrenden mit Blick auf ihre Gesundheit aussieht. Das Symposium findet in Präsenz bei der BG Verkehr in Hamburg und online statt. Die Veranstaltungssprachen sind Deutsch und Englisch (mit Simultanübersetzung).

Die Beiträge aus mehreren europäischen Ländern beschäftigen sich mit den Lebensbedingungen der Fahrerinnen und Fahrer unterwegs. Es geht um den Zugang zu medizinischer Versorgung bei grenzüberschreitenden Fahrten. Im Fokus der Veranstaltung stehen Praxisbeispiele für internationale Versorgungsinitiativen, telemedizinische Lösungen oder Gesundheitsschutzprogramme.

Das Symposium wird von der BG Verkehr und der IVSS Sektion für Prävention im Transportwesen gemeinsam organisiert.

