Einsatzvoraussetzungen

Platzbedarf / Abmessung der beiden Geräte

Lkw-Gurtschlitten: 8,0 m x 6,0 m x 3,2 m (Breite x Höhe x Tiefe)

Überschlagsimulator: 6,0 m x 15,0 m x 5,5 m (Breite x Höhe x Tiefe inkl. Drehradius)

Für den Betrieb des Überschlagsimulators in einer Halle ist eine Deckenhöhe von etwa 6 m sowie eine Tordurchfahrtshöhe von 4 m erforderlich.

Stromanschluss

Für den Betrieb der Simulatoren ist ein 400-Volt-Stromanschluss erforderlich.

Für die Simulatoren wird eine 16-Ampere-Anschlussvorrichtung benötigt.

Hinweis:

Beim Einsatz des Gurtschlittens im Winter muss ein temperatursicherer Standplatz zur Verfügung gestellt werden. Die untere Grenze der Betriebstemperatur der Beschleunigungsmesseinheit liegt bei +5 °C. Der LCD-Bildschirm der Messvorrichtung darf nicht Temperaturen unterhalb von -25 °C ausgesetzt werden.