Leih- und Nutzungsgebühren

Die BG Verkehr bietet die Simulatoren im Rahmen ihrer Präventionstätigkeit an. Daher entstehen für Mitgliedsbetriebe der BG Verkehr keine Leih- und Nutzungsgebühren.

Moderations- und Unterbringungskosten

Der Überschlagsimulator und der Gurtschlitten werden von Moderatorinnen bzw. Moderatoren betreut. Ein Teil der Moderationskosten wird von Unternehmensseite getragen: Je eingesetztem Gerät sind dies 150,00 € zzgl. MwSt. pro Einsatztag.

Zudem übernimmt das Unternehmen die Hotelbuchung sowie die Übernachtungskosten für die Moderatoren. Vorgesehen sind zwei Übernachtungen (Voranreise und Veranstaltungstag) inklusive Frühstück.