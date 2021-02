Nur einen Klick entfernt: Berufsinfotag Tübingen

Der bit2021 ist eine Online-Veranstaltung, die Sie ganz bequem mit dem Laptop, Tablet oder Smartphone besuchen können. An unserem Stand haben Sie Zugriff auf Dokumente, Videos und weitere Infos und wir sind per Video-, Audio- oder Textchat auch jederzeit persönlich für Ihre Fragen da. Außerdem können Sie an unserem Stand direkt Ihre Bewerbungsunterlagen hochladen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hier geht es zum bit2021

Die Teilnahme ist kostenlos. Es ist eine Registrierung erforderlich.

Infos zum Studium gibt es vorab auch hier