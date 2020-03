Coronavirus: Tipps für Unternehmen der Verkehrswirtschaft und ihre Beschäftigten

In den vergangenen Tagen erreichten zahlreiche Fragen der Mitgliedsunternehmen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus die BG Verkehr. Es gelten auch für Unternehmen aus dem Güterkraftverkehr und den anderen in der BG Verkehr versicherten Branchen zunächst einmal die Empfehlungen des Robert Koch Institutes (RKI) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Im Arbeitsalltag sind Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit kompetente Ansprechpartner.

Ergänzend dazu haben unsere Arbeitsmediziner eine Reihe von branchenspezifischen Fragen beantwortet. Zu beachten ist: Informationen zum Coronavirus und dem damit zusammenhängenden Gesundheitsschutz entwickeln sich dynamisch. Daher werden wir unsere Antworten bei Vorliegen neuer Erkenntnisse schnellstmöglich aktualisieren – und auch weitere Fragen und Antworten von allgemeinem Interesse ergänzen. Besuchen Sie diese Seite daher gern öfter.

Stand: 20.03.2020

Wie schütze ich meine Beschäftigten am wirksamsten?

Wie bereits aus den Informationen für die Allgemeinbevölkerung bekannt ist, ist die Vermeidung von persönlichem Kontakt (Social Distancing) zu anderen Menschen der beste Schutz vor einer Infektion. Prüfen Sie, welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um den direkten Kontakt zwischen den Mitarbeitenden zu minimieren. Beispiele: Arbeiten vom Homeoffice, Telefon- oder Videokonferenzen statt Präsenzbesprechungen. Prüfen Sie auch die Einführung eines Schichtbetriebs, um die Zahl der gleichzeitig anwesenden Beschäftigten zu reduzieren – wobei zwischen Ende der ersten Schicht und Beginn der zweiten Schicht ein zeitlicher Abstand liegen sollte. Dort wo eine Arbeit in Teams unvermeidbar ist: Sorgen Sie dafür, dass immer die gleichen Mitarbeitenden zusammenarbeiten. Mit Social Distancing können Sie das Risiko minimieren, dass wegen einer Infektion in Ihrer Belegschaft eine ganze Abteilung erkrankt oder in Quarantäne gehen muss.

Welcher Abstand gilt als kritisch?

RKI und BZgA empfehlen, einen Abstand zwischen 1,5 bis 2 Metern zu anderen Menschen einzuhalten.

Senken Arbeitshandschuhe das Infektionsrisiko?

Eine direkte Schutzwirkung gibt es nicht, da die Infektion nicht über die Haut erfolgt, sondern über die Schleimhäute von Mund, Nase und Augen. Einen indirekten Schutz bieten Handschuhe nur dann, wenn sie den unbewussten Griff mit der Hand ins Gesicht vermindern. Dies ist in der Verkehrswirtschaft fraglich, da die Handschuhe typischerweise je nach Tätigkeit an und wieder ausgezogen werden. Um eine Schutzwirkung zu erzielen, müsste man nach jedem Ausziehen der Handschuhe die Hände waschen. Arbeitshandschuhe sollten also nur getragen werden, wo es die jeweilige Tätigkeit ohnehin erfordert. Ausnahme: Bei der Reinigung kontaminierter Oberflächen sollten Einmalhandschuhe getragen werden, die nach der Nutzung zu entsorgen sind.

Wie sollten Unternehmer mit Fahrpersonal oder anderen Mitarbeitenden verfahren, welche aus Risikogebieten kommen und keine Beschwerden haben?

Personen, die sich in einem vom RKI ausgewiesenen internationalen Risikogebiet oder in einem in Deutschland besonders betroffenen Gebiet aufgehalten haben, sollten auch ohne Auftreten von Symptomen unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Für mobile Mitarbeitende in Verkehrsbetrieben sind die Möglichkeiten zur Heimarbeit naturgemäß kaum gegeben. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass Kontakte von Fahrpersonal mit anderen Mitarbeitenden im Betrieb nach Fahrtende bzw. vor Beginn der nächsten Tour auf ein Minimum begrenzt werden.

Wie sollen die Unternehmer mit Fahrpersonal oder anderen Mitarbeitenden verfahren, welche aus Risikogebieten kommen und gesundheitliche Beschwerden anmelden?

Wenn die Mitarbeitenden innerhalb von 14 Tagen nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet Fieber, Husten oder Atemnot entwickeln, sollten sie – nach telefonischer Anmeldung und mit Hinweis auf die Reise – einen Arzt aufsuchen. Sie sollten sich zudem beim zuständigen Gesundheitsamt melden.

Wie kann sich das Fahrpersonal bei Fahrten in Risikogebiete vor einer Infektion schützen?

Bei Fahrten in Risikogebieten sollte der Kontakt mit anderen Menschen auf ein Minimum beschränkt werden. Es gilt, auch an Lade- und Entladestellen einen Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Meter zu Kontaktpersonen zu halten und beispielsweise aufs Händeschütteln zu verzichten. Mahlzeiten sollten mitgeführt werden und nicht an belebten Orten konsumiert werden.

Generell ist das gründliche Händewaschen, wie es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) empfohlen wird, ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Hygiene und kann vor einer Infektion schützen. Für mobile Mitarbeitende kann eine entsprechende Handhygiene nicht immer gewährleistet werden. In diesen Fällen kann es zweckmäßig sein, den Mitarbeitenden ein Handdesinfektionsmittel mitzugeben. Bei der Auswahl des Desinfektionsmittels und dessen Anwendung sollte der zuständige Betriebsarzt eingebunden werden.

Welche Gefahr besteht bei Kontakten/Umgang mit Briefen, Paketen und Frachtcontainern?

Für die Einschätzung der Infektionsgefahr, die von importierten Waren oder Postsendungen ausgeht, sollte als Grundlage herangezogen werden, dass bislang keine Fälle bekannt geworden sind, bei denen es zu einer Infektion durch Berühren von Oberflächen importierter Waren oder Postsendungen gekommen ist. Auch bei der SARS-Epidemie 2002/2003 gab es dazu keinerlei Hinweise. Eine Infektion mit SARS-CoV-2 , also dem Coronavirus, über Oberflächen, die nicht zur direkten Umgebung eines symptomatischen Patienten gehören, erscheint daher sehr unwahrscheinlich.

Wie sollen die Unternehmer mit dem Fahrzeug (LKW, KEP, usw.) in der Zeit verfahren, in der auf das Ergebnis vom Corona-Test gewartet wird? Oder in dem Fall, dass ein infizierter Fahrer das Fahrzeug zuletzt gelenkt hat?

Grundsätzlich sollte im Pandemiefall besondere Sorgfalt auf Hygiene im Fahrzeuginnenraum gelegt werden. Beispielsweise können Oberflächen nach Fahrtende bzw. vor Fahrantritt mit Haushaltsreinigern gesäubert werden. Selbstverständlich sollte es sein, dass die Fahrer eigene Handtücher, Laken, Decken etc. verwenden, die nach Benutzung gewaschen werden.

Besteht der Verdacht einer Infektion, muss das Fahrzeug vor jeder weiteren Benutzung desinfiziert werden. Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit mit dem Wirkungsbereich begrenzt viruzid (wirksam gegen behüllte Viren), begrenzt viruzid PLUS oder viruzid anzuwenden. Eine Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und –verfahren steht zum Download bereit. Als eine Alternative kommt die Reinigung der Oberflächen mit konzentrierter Seifenlauge in Frage. Dazu genutzte Reinigungstücher sind umgehend zu entsorgen. Textilien wie etwa Vorhänge sind chemisch zu reinigen. Abzuraten ist von der Anwendung von Ethanol und Isopropanol als Reinsubstanz als Desinfektionsmittel. Es besteht Feuer- und Explosionsgefahr. Ebenso abzuraten ist vom Einsatz chlorhaltiger Desinfektionsmittel.

Was bringt der Einsatz von Atemschutzmasken?

Derzeit ist es die Praxis der Gesundheitsbehörden, mit dem Coronavirus infizierte Personen in Quarantäne zu schicken. Falls sich eine Person, die möglicherweise an einer Grippe- oder Corona-Infektion erkrankt ist, in der Öffentlichkeit bewegen muss, kann es sinnvoll sein, wenn sie einen Mund-Nasen-Schutz (z. B. einen chirurgischen Mundschutz) trägt. Das Risiko einer Ansteckung anderer Personen durch Tröpfchen, die beim Sprechen, Husten oder Niesen entstehen, wird dadurch verringert (Fremdschutz). Für die optimale Wirksamkeit ist es wichtig, dass der Mund-Nasen-Schutz enganliegend getragen wird. Ist der Mund-Nasen-Schutz durchfeuchtet, so muss er gegen einen frischen gewechselt werden. Während des Tragens darf auch kein unbewusstes Hantieren am Mund-Nasen-Schutz vorgenommen werden, da so Tröpfchen auf die Hände übertragen werden, die dann an andere Personen "weitergereicht" werden.

Es gibt derzeit keine hinreichenden Hinweise dafür, dass das Tragen eines herkömmlichen Mund-Nasen-Schutzes das Ansteckungs-Risiko für eine gesunde Person, die ihn trägt, deutlich verringert (Eigenschutz). Davon unbenommen sind die Empfehlungen zum Tragen von Atemschutzmasken durch das medizinische Personal im Sinne des Arbeitsschutzes. Bei Kontakt mit definitiv an Coronavirus erkrankten Patienten sollte eine FFP2 Maske getragen werden. Es ist zu beachten, dass Schutzmasken derzeit kommerziell gar nicht mehr oder nur äußerst schwierig zu erhalten sind.

Braucht unser Unternehmen einen Pandemieplan?

Pandemiepläne können vor allem für mittlere und große Unternehmen bei einem über mehrere Wochen andauernden Pandiemieereignis existenznotwendig sein. Falls solche Pläne nicht vorhanden sind, sollten sie möglichst umgehend aufgestellt werden. Pandemiepläne regeln, wie im Pandemiefall der Betrieb aufrechterhalten werden kann – und zwar unter Beachtung der Aspekte des Gesundheitsschutzes für die Mitarbeitenden. Pandemiepläne umfassen beispielsweise Regelungen bei Erkrankungen im Betrieb, Dienstreisen und Tagungen und Hinweise zu Hygienemaßnahmen. Desweiteren können organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen durch die Ansteckung der Mitarbeiter untereinander oder durch Außenstehende wie Kunden oder Dienstleister festgelegt werden. Tipps zur Aufstellung betrieblicher Pandemiepläne finden sich auf der Website der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Was tun, wenn auf einem Seeschiff ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus auftritt?

Bei einem Verdachtsfall auf einem Schiff, das einen deutschen Hafen anläuft, kontaktieren Sie bitte bereits vor dem Anlaufen den zuständigen Hafenärztlichen Dienst. Die Fachleute dort informieren Sie dann über die weiteren Maßnahmen. Die Kontaktdaten der für deutsche Häfen zuständigen Hafenärztlichen Dienste finden Sie auf der Website der Freien und Hansestadt Hamburg.

Weitere Hinweise und Ratschläge hat der Seeärztliche Dienst der BG Verkehr auf der Website der Dienststelle Schiffssicherheit bereitgestellt.