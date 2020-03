Empfehlung der BG Verkehr: Derzeit nicht an Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildungen teilnehmen

Nach wie vor greifen zahlreiche Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Vor diesem Hintergrund sprechen die Unfallversicherungsträger (UVT), darunter die BG Verkehr, gegenüber ihren Mitgliedsunternehmen bzw. deren Versicherten die dringende Empfehlung aus, zunächst bis 30. April 2020 an keiner Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung teilzunehmen. Die UVT folgen damit den Entscheidungslinien der Politik, die eine möglichst weitgehende Einschränkung sozialer Kontakte zum Schutz vor Infektionen beinhalten. Die Vorgaben der Landesregierungen sowie regionaler Behörden sind in jedem Fall zu beachten.

Wie ist zu verfahren bei bereits geplanten Kursen?

Sind bereits Teilnehmer zu Erste-Hilfe-Kursen in dem oben genannten Zeitraum angemeldet, sollten sich die Mitgliedsbetriebe umgehend mit dem Ausbildungsträger wegen einer Verschiebung in Verbindung setzen. Gegebenenfalls sind die Vorgaben eines privatrechtlichen Vertrages zwischen ermächtigter Ausbildungsstelle/Unternehmen zu beachten.

Wie ist zu verfahren bei Überschreitung der Fortbildungsfrist für Ersthelfer?

Nach der DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention" hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass die Ersthelfer "in der Regel" in Zeitabständen von zwei Jahren fortgebildet werden. Sollte die Fortbildungsfrist auf Grund der Absagen im Rahmen der Corona-Virus-Pandemie-Planung überschritten werden, lässt die Forderung insbesondere in der aktuellen Situation einen Handlungsspielraum offen. Bei deutlicher Überschreitung oder in Zweifelsfällen sollte erneut eine Teilnahme an einer Ersten-Hilfe-Ausbildung erfolgen. Gegebenenfalls ist der Betriebsarzt in die Entscheidung mit einzubinden. Der zeitliche Umfang der Ausbildung ist identisch mit der Fortbildung und beträgt ebenfalls 9 Unterrichtseinheiten (Nettoausbildungszeit: 6h 45 min).