Informationen der BG Verkehr zum Coronavirus

Um Teilnehmende und Beschäftigte vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, hat die BG Verkehr bundesweit alle Seminare bis einschließlich 30. April 2020 abgesagt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre jeweilige Ansprechperson. Die Kontaktdaten finden Sie z. B. auf der Buchungsbestätigung. Über mögliche weitere Änderungen im Seminarbetrieb bzw. die Wiederaufnahme werden wir Sie rechtzeitig informieren.

Wegen der anhaltenden Verbreitung des Coronavirus hat die Geschäftsführung für alle Dienststellen der BG Verkehr einen generellen Besucherstopp beschlossen. Nur im Einzelfall werden Ausnahmen vom generellen Besucherstopp gemacht. So erhalten beispielsweise die für den Dienstbetrieb notwendigen Personen Zutritt. Dazu zählen Post- und Paketzusteller, Lieferanten und Handwerker.

