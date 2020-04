Seminarbetrieb bis Ende Mai eingestellt

Die betroffenen Teilnehmenden werden schriftlich über die Absage informiert. Sie werden benachrichtigt, sofern für die stornierten Seminare Ersatztermine angeboten werden können.

Bei weiteren Fragen zu Ihrer Seminarbuchung wenden Sie sich bitte an Ihre jeweilige Ansprechperson. Die Kontaktdaten finden Sie auf Ihrer Buchungsbestätigung. Da in einigen Bereichen die telefonische Erreichbarkeit vorübergehend eingeschränkt ist, wenden Sie sich bitte vorzugsweise per E-Mail an Ihre Ansprechperson in der BG Verkehr.

Über mögliche weitere Änderungen bzw. die Wiederaufnahme des Seminarbetriebs wird Sie die BG Verkehr rechtzeitig informieren. Aktuelle Informationen finden Sie zudem auf unserer Webseite.