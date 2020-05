Abschleppunternehmen

Wie kann sich das Fahrpersonal von Abschleppfahrzeugen vor einer Infektion schützen?

Allgemein soll der Kontakt mit anderen Menschen auf ein Minimum beschränkt werden. Auch bei der Aufnahme von abzuschleppenden Fahrzeugen gilt es, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen zu halten. Kann der Abstand vorübergehend nicht eingehalten werden, müssen alle Personen eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) tragen. Gegebenenfalls soll Kunden und Kundinnen eine MNB zur Verfügung gestellt werden. Tragen Kunden bzw. Kundinnen keine MNB und ist die Unterschreitung des Mindestabstands unvermeidlich, muss der Mitarbeitende des Pannendienstes eine filtrierende Halbmaske (FFP2) tragen.

Generell ist das gründliche Händewaschen, wie es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) empfohlen wird, ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Hygiene und kann vor einer Infektion schützen. Für das Fahrpersonal kann eine entsprechende Handhygiene nicht immer gewährleistet werden. In diesen Fällen ist es zweckmäßig, den Beschäftigten ein Handdesinfektionsmittel mitzugeben – oder einen ausreichend großen Wasserkanister und Handseife sowie Papierhandtücher und Müllbeutel.

Was ist bei Fahrten mit mehrköpfiger Besatzung zu beachten?

Kann im Führerhaus der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden, müssen alle Personen jeweils eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Innerhalb von kleinen Räumen, wie z. B. Fahrzeuginnenräumen empfiehlt sich das Tragen der MNB unabhängig vom Abstand. Die Kommunikation im Fahrzeug soll auf ein Minimum beschränkt werden. Das Fahrpersonal muss für eine möglichst gute Lüftung der Kabine sorgen. Das Bundesverkehrsministerium hat gegenüber der BG Verkehr klargestellt, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zum Zwecke des Infektionsschutzes mit § 23 Absatz 4 StVO (Verschleierungsverbot) vereinbar ist.

Wie kann ich die Infektionsgefahr durch organisatorische Maßnahmen mindern?

Stellen Sie feste Fahrzeugbesatzungen zusammen. Das reduziert die Zahl der Kontakte und sorgt dafür, dass bei einer Infektion nur ein Team in Quarantäne geschickt werden muss und nicht die Mitarbeitenden aus verschiedenen Teams. Werkzeuge sollen den Beschäftigten fest zugewiesen werden – ansonsten sind sie vor der Übergabe gründlich zu reinigen.

Es ist auch sinnvoll, den Teams feste Fahrzeuge zuzuweisen. Sofern dies nicht möglich ist, muss zusätzlich zur regelmäßigen Reinigung am Arbeitsende bei der Übergabe eine gründliche Innenreinigung durchgeführt werden.

Darf das Fahrpersonal in das Fahrzeug von Kundinnen und Kunden einsteigen, falls notwendig?

Ja, sofern sich keine andere Person im Fahrzeug aufhält. Nach dem Wiederaussteigen soll sich das Fahrpersonal die Hände mindestens 30 Sekunden lang mit Wasser und Seife waschen oder mit einem geeigneten Desinfektionsmittel (mindestens begrenzt viruzid) desinfizieren.

Dürfen die Kundinnen und Kunden im Abschleppfahrzeug mitfahren?

Wir empfehlen, das zu unterlassen, unabhängig davon, ob in den Fahrzeugen der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Fahrer/Fahrerinnen von havarierten Fahrzeugen sollen in Taxis oder anderen zur Personenbeförderung vorgesehenen Fahrzeugen befördert werden, die den Anforderungen an den Infektionsschutz genügen. Es ist eine geeignete Maßnahme zum Schutz der Beschäftigten, wenn in Betrieben eine ausdrückliche Anordnung existiert, dass Fahrzeuge ausschließlich von den eingeteilten Teams genutzt werden dürfen.

Dürfen Kundinnen und Kunden im eigenen Pkw auf der Ladefläche von Bergungsfahrzeugen mitgenommen werden?

Hierzu die Auskunft des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur:

Nach § 21 Absatz 2 Satz 1 StVO ist die Mitnahme von Personen auf der Ladefläche oder in Laderäumen von Kraftfahrzeugen verboten. Die Mitnahme von Personen auf der Ladefläche von Lkw umfasst auch die Beförderung von Personen in havarierten oder verunfallten Kraftfahrzeugen auf der Ladefläche von Pannenhilfs-, Bergungs- oder Abschleppfahrzeugen.

Wie müssen Fahrzeuge gereinigt werden, die von mehreren Teams abwechselnd gefahren werden?

Die Oberflächen des Fahrzeuginnenraums sollen bei jedem Besatzungswechsel gründlich mit fettlösenden Haushaltsreinigern gereinigt werden. Diese sind aufgrund eines zusätzlichen mechanischen Effekts zur Inaktivierung und Entfernung von Coronaviren geeigneter als reine Desinfektionsmittel. Dafür sind zur Anwendung mit Reiniger/Seifenlauge getränkte Einmaltücher ideal, die dann entsorgt werden.

Isopropanol bzw. Ethanol enthaltende Desinfektionsmittel sind in der Kabine nicht zu empfehlen. Durch ihre Anwendung entstehen schlimmstenfalls zündfähige Gemische, die sich z. B. beim Anzünden einer Zigarette entzünden könnten. Auch von der Reinigung mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln raten wir ab. Hier besteht die Gefahr, dass sich in Kombination z. B. mit Essigreiniger Chlorgas bilden kann.

Welche Maßnahmen muss ich in der Werkstatt oder auf dem Betriebshof treffen?

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall hat Handlungshilfen für den Servicebereich im Kfz-Gewerbe entwickelt, die für die Festlegung von Maßnahmen im Betrieb ebenfalls herangezogen werden können.