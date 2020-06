Autovermietung

Die generellen Vorgaben von Schutzmaßnahmen im Rahmen des allgemeinen Infektionsschutzes werden von den Bundesländern sowie gegebenenfalls von Städten und Gemeinden gemacht. Diese müssen beachtet werden. Folgende Empfehlungen der BG Verkehr gelten für den Schutz der Beschäftigten in den Autovermietungsunternehmen.

Schützen Abtrennungen in Form von Schutzscheiben/-folien an Schaltern vor Covid-19-Infektionen?

Schutzscheiben oder aufgespannte Schutzfolien schützen Beschäftigte an Schaltern vor der Infektion mit Covid-19 durch Tröpfchen aus der Ausatemluft von Kundinnen und Kunden. Das trägt zur Unterbrechung der Infektionskette bei. Die Baugröße der Abtrennungen sollte den Atembereich abdecken, so dass bei der Ausgestaltung die typischen Körpermaße erwachsener Personen zugrunde gelegt werden sollten. Zu diesem Thema hat der Fachbereich Handel und Logistik der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) eine detaillierte Informationsschrift herausgegeben.

Empfohlen wird außerdem eine Begrenzung der Kundenzahl im Raum, um die potentielle Belastung mit Infektionserregern in der Raumluft niedrig zu halten. Aus dem gleichen Grund soll auf eine gute und regelmäßige Lüftung geachtet werden. An Wartebereichen vor den Vermietschaltern können Markierungen für einen ausreichenden Abstand der Kunden und Kundinnen untereinander und zu den Beschäftigten (z. B. Bodenmarkierung, Flatterbänder) angebracht werden.

Müssen bei einem Einsatz von Schutzscheiben/Abtrennungen zusätzlich Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden?

Hier gelten zunächst die Vorschriften des Öffentlichen Gesundheitsdienstes der einzelnen Länder. Aus Sicht des Gesundheitsschutzes ist es entscheidend, dass die Kundinnen und Kunden eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, wenn sie an den Schalter treten und dabei den Mindestabstand von 1,5 Metern unterschreiten. Wie die Schutzmaßnahmen Abtrennung und Mund-Nasen-Bedeckung zusammenwirken, hängt maßgeblich von den Gegebenheiten vor Ort und somit von der Gefährdungsbeurteilung ab. Rat geben in Zweifelsfällen die Betriebsärztinnen/-ärzte oder die Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Eine Mund-Nase-Bedeckung für Beschäftigte empfehlen wir unabhängig von Abtrennungen dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern der Beschäftigten untereinander nicht zuverlässig eingehalten werden kann. Wenn Mund-Nasen-Bedeckungen während der Arbeit dauerhalt getragen werden, soll die Betriebsärztin/der Betriebsarzt eingeschaltet werden, um zur maximalen Tragedauer und zu notwendigen Pausen zu beraten.

Wie kann man die Infektionsgefahr an Schaltern weiter verringern?

Damit Dokumente oder Schlüssel nicht direkt von Kundinnen und Kunden an die Servicekraft übergeben werden müssen, empfehlen wir ein kleines Tablett oder eine fixe Ablage zu nutzen. Es ist ratsam, Schlüssel und Unterlagenmappen vor der innerbetrieblichen Weitergabe gründlich mit fettlösenden Haushaltsreinigern zu reinigen oder zu desinfizieren. Weiteren Schutz bietet die bargeldlose Bezahlung. Die Kartenlesegeräte sollen so installiert werden, dass sie alleine von den Kundinnen und Kunden bedient werden können. Zum Ausfüllen von Formularen und Leisten von Unterschriften sollen Stifte bereitliegen, die ausschließlich von den Kundinnen und Kunden benutzt werden. Kartenlesegeräte und Stifte sollen regelmäßig gereinigt oder desinfiziert werden. Zudem soll den Beschäftigten stets die Möglichkeit der regelmäßigen Händehygiene gegeben werden (z. B. stündlich). Lebensmittel sollen an Arbeitsplätzen mit regelmäßigen Publikumsverkehr nicht eingenommen werden.

Was muss man beachten, wenn an Schaltern verschiedene Beschäftigte, z. B. im Schichtdienst, tätig sind?

Vor einem Wechsel bzw. nach Schichtende müssen die Tischoberflächen, Tastaturen, PC-Mäuse, Touchbildschirme, Telefonhörer und ähnliches gründlich mit fettlösenden Haushaltsreinigern gereinigt oder mit einem geeigneten Mittel desinfiziert werden. Notwendige Schreibmittel sollen personenbezogen bereitgestellt und von den Beschäftigten jeweils mitgebracht bzw. mitgenommen werden. Auch diese sollen regelmäßig gereinigt bzw. desinfiziert werden.

Welche Hygienemaßnahmen sind für die Mietfahrzeuge notwendig?

Um Schmierinfektionen zu verhindern, müssen die Mietfahrzeuge nach jeder Rückgabe gründlich gereinigt werden. Erfolgt die Rücknahme bei der Kundin bzw. beim Kunden, muss das Fahrzeug vor Ort gereinigt werden. Lüften Sie die Fahrzeuge durch Öffnen aller Türen, bevor mit der Reinigung begonnen wird. Weisen Sie das Reinigungspersonal an, Oberflächen gründlich mit fettlösenden Haushaltsreinigern zu reinigen. Ideal sind mit Reiniger/Seifenlauge getränkte Einmaltücher, die dann entsorgt werden. Neben dem gesamten Innenbereich, sollten auch Türgriffe, Kofferraumgriffe etc. entsprechend gereinigt werden. Die Wisch-Reinigung mit Seifenlauge gewährleistet, dass auch Rückseiten von Griffen, Hebeln und Gurtschlössern oder des Lenkrads gesäubert werden können. Während der Reinigung sollen Schutzhandschuhe, bei mechanisch stärkeren Belastungen reißfeste Schutzhandschuhe, getragen werden. Weisen Sie die Reinigungskräfte darauf hin, dass sie sich mit den Handschuhen nicht ins Gesicht fassen. Tücher sollen nur einmal verwendet und anschließend entsorgt werden.

Alternativ zur Reinigung mit Haushaltsreinigern oder Seifenlauge können chemische Desinfektionsmittel genutzt werden. Diese versprechen jedoch keinen zusätzlichen Nutzen gegenüber den erstgenannten Reinigungsmitteln. Werden z. B. die erforderliche Einwirkdauer oder Wirkstoffkonzentration nicht eingehalten, so entfalten diese Desinfektionsmittel keine Wirkung. Versprühte Desinfektionsmittel erreichen nur Flächen, die vom Sprühstrahl direkt getroffen werden. Die Rückseiten von Griffen und Hebeln oder des Lenkrads werden so nicht desinfiziert! Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit mit dem Wirkungsbereich begrenzt viruzid (wirksam gegen behüllte Viren), begrenzt viruzid PLUS oder viruzid anzuwenden. Abzuraten ist von der Anwendung von reinem Ethanol und Isopropanol als Desinfektionsmittel. Es besteht Feuer- und Explosionsgefahr. Ebenso abzuraten ist vom Einsatz chlorhaltiger Desinfektionsmittel.

Welche Hygienemaßnahmen sind bei der persönlichen Übergabe bzw. Rücknahme von Mietfahrzeugen notwendig?

Achten Sie bei der Fahrzeugübergabe bzw. –rücknahme darauf, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern gegenüber Personen einzuhalten. Bei unvermeidbarem Kontakt zu den Kunden und Kundinnen, z. B. bei Einweisung in die Fahrzeugbedienung, sollen Atemschutzmasken (PSA) nach Maßgabe des Betriebsarztes/der Betriebsärztin zur Verfügung gestellt und getragen werden. Begrenzen Sie die Kontaktzeiten auf ein Minimum. Nach jeder Übergabe oder Rücknahme sollen die Hände gewaschen werden.

Welche Hygienemaßnahmen sind im Verwaltungsbereich notwendig?

Gemäß Arbeitsschutzstandard müssen Mitarbeitende 1,5 Meter Abstand zueinander und zu anderen Personen halten. Wo dies nicht möglich ist, sollten Sie alternative Schutzmaßnahmen wie transparente Abtrennungen und das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen, gegebenenfalls nach Maßgabe der Betriebsärztin/des Betriebsarztes oder der Fachkraft für Arbeitssicherheit eine Atemschutzmaske (persönliche Schutzausrüstung) ergreifen. Büroarbeit sollte ins Homeoffice verlagert werden. Freie Raumkapazitäten lassen sich dafür nutzen, Mehrfachbelegungen von Räumen zu vermeiden oder ausreichende Schutzabstände zu schaffen. Auch in Pausenräumen und Kantinen sollte für einen ausreichenden Abstand gesorgt werden. Notfalls müssen Kantinen geschlossen werden. Die Nutzung von Verkehrswegen (u. a. Treppen, Türen, Aufzüge) sollen Sie so anpassen, dass ausreichender Abstand eingehalten wird. Dokumente und Unterlagen sollen zwischen Betriebsteilen kontaktlos ausgetauscht werden. (Posteingangs- und Ausgangskörbe).

Prüfen Sie auch die Einführung eines Schichtbetriebs in Verwaltung und Disposition, um die Zahl der gleichzeitig anwesenden Beschäftigten zu reduzieren – wobei zwischen Ende der ersten Schicht und Beginn der zweiten Schicht ein zeitlicher Abstand liegen soll. Dort, wo eine Arbeit in Teams unvermeidbar ist: Sorgen Sie dafür, dass immer die gleichen Mitarbeitenden zusammenarbeiten. Mit Social Distancing können Sie das Risiko minimieren, dass wegen einer Infektion in Ihrer Belegschaft eine ganze Abteilung erkrankt oder in Quarantäne gehen muss.

Beschränken Sie den Zutritt betriebsfremder Personen zum Verwaltungsbereich auf ein Minimum. Besprechungen sollen telefonisch oder per Videokonferenz abgehalten werden. Der Zeitraum des Besuchs und die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher sollen notiert werden, um sie im Falle einer Infektion informieren zu können. Informieren Sie Besucherinnen und Besucher mit einem Hinweis am Eingang oder einem Flugblatt über die betrieblichen Schutzmaßnahmen.

Welche Empfehlungen gelten, wenn ich Autos mit Fahrerinnen und Fahrern vermiete?

Es gelten die gleichen Empfehlungen wie für das Taxigewerbe.