Da Reisebusverkehre und Fernlinienverkehre derzeit kaum möglich sind, beziehen sich die folgenden Tipps vor allem auf den ÖPNV.

Welche organisatorischen Maßnahmen können die Ansteckungsgefahr für Fahrer und Fahrgäste vermindern?

Fahrgäste steigen nur noch durch die hintere Tür ein und aus. Die vordere Tür bleibt geschlossen, der Bereich rund um den Fahrer bleibt abgesperrt.

Der Verkauf über Fahrkarten durch den Fahrer im Bus wird gestoppt.

Die Fahrgastzahlen in den Bussen des ÖPNV sind stark zurückgegangen. Auf einzelnen Linien werden zu Spitzenzeiten dennoch Busse gemeldet, in denen die Fahrgäste den empfohlenen Abstand von 1,5 bis 2 Metern nicht einhalten können. Hier sollte nach Möglichkeit ein zusätzliches Angebot geschaffen werden.

Ansonsten gelten die üblichen Maßnahmen zur Kontaktvermeidung wie Entzerrung der Personaldichte durch Schichtarbeit, Einführung von gestaffelten Pausenzeiten, Schließung von Kantinen, Verzicht auf nicht unbedingt nötige Dienstbesprechungen und Routinerunden auch für Verkehrsbetriebe.

Schützen Abtrennungen in Form von Schutzscheiben/-folien vor Covid-19- Infektionen?

Schutzscheiben und Schutzfolien bieten zwar keinen verlässlichen Schutz für den Fahrer oder für die Fahrerin bei der Übertragung des Virus durch Aerosole (feinste flüssige Teile in der Luft). Aber sie reduzieren als Spuck- und Niesschutz das Risiko einer Tröpfcheninfektion, die als ein Hauptübertragungsweg der Infektion mit Coronaviren gilt. Von daher sind sie grundsätzlich zu empfehlen. Sie bieten einen gewissen Schutz für den Fahrer oder die Fahrerin und den Arbeitsbereich, entbinden aber nicht von der Pflicht, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Fahrgästen einzuhalten. Aus diesem Grund sollte auch der Sitz direkt hinter dem Fahrerarbeitsplatz gesperrt werden.

Zu beachten ist auf jeden Fall, dass die Abtrennung die Sicherheit der Fahrgäste und die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen darf. Wenig Probleme in Sachen Verkehrssicherheit machen Lösungen, bei denen eine Folie oder Plane eingesetzt wird.

Welche weiteren technischen Maßnahmen können helfen?

Einige Verkehrsverbünde haben die Anweisung gegeben, dass die Türen – wo technisch möglich – bei jedem Stopp vom Fahrerplatz aus geöffnet werden und nicht per Knopfdruck von den Fahrgästen.

Was bringt der Einsatz von Gesichtsmasken?

Es ist bekannt, dass herkömmliche Mund-Nase-Masken ("Chirurgenmasken") keinen Eigenschutz vor Infektionen bieten. Sie vermindern jedoch die Gefahr, dass eine erkrankte Person andere Menschen ansteckt (Fremdschutz). Da in einem Bus Fahrer und Fahrgäste unvermeidlich keinen großen Abstand halten können, sollten die Fahrgäste und die Fahrer durchaus ermutigt werden, während der Fahrt Mund-Nase-Masken zu tragen oder zumindest Mund und Nase mit Schals oder Tüchern zu bedecken. Die Sicht darf dadurch nicht eingeschränkt werden. Die BG Verkehr bemüht sich um Klärung, ob dem widersprechende gesetzliche Regelungen ausgesetzt werden können.

Welche Hygienemaßnahmen sind für den Bus notwendig?

In diesem Punkt gehen die in der Praxis zu beobachtenden Maßnahmen stark auseinander. Während einige Unternehmen keinen Sinn in zusätzlichen Reinigungsmaßnahmen sehen, haben andere Unternehmen die Reinigungsintervalle deutlich erhöht. Aus Sicht des Arbeitsschutzes ist es notwendig, dass der Fahrerarbeitsplatz bei jedem Fahrerwechsel gründlich gereinigt wird. Dabei sind die Oberflächen am Fahrerarbeitsplatz gründlich mit fettlösenden Haushaltsreinigern zu reinigen. Ideal sind mit Reiniger/Seifenlauge getränkte Einmaltücher, die dann entsorgt werden. Die Wisch-Reinigung gewährleistet, dass auch Rückseiten von Griffen, Hebeln, Lenkrad etc. gut erreicht und gesäubert werden.

Alternativ zur Reinigung mit Haushaltsreinigern oder Seifenlauge können chemische Desinfektionsmittel genutzt werden – sie versprechen jedoch keinen zusätzlichen Nutzen gegenüber den erstgenannten Reinigungsmitteln. Darüber hinaus müssen die Anwendungshinweise der Hersteller genau beachtet werden. Werden z. B. die erforderliche Einwirkdauer oder Wirkstoffkonzentration nicht eingehalten, so entfalten diese Desinfektionsmittel keine Wirkung. Versprühte Desinfektionsmittel erreichen nur Flächen, die vom Sprühstrahl direkt getroffen werden. Die Rückseiten von Griffen undHebeln oder des Lenkrads werden so nicht desinfiziert! Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit mit dem Wirkungsbereich begrenzt viruzid (wirksam gegen behüllte Viren), begrenzt viruzid PLUS oder viruzid anzuwenden. Abzuraten ist von der Anwendung von reinem Ethanol und Isopropanol als Desinfektionsmittel. Es besteht Feuer- und Explosionsgefahr. Ebenso abzuraten ist vom Einsatz chlorhaltiger Desinfektionsmittel.

Unerlässlich ist eine regelmäßige und gründliche Lüftung der Busse. Bei Standzeiten an den Endhaltestellen sollten die Türen geöffnet bleiben.

Welche persönliche Schutzausrüstung ist zu empfehlen?

Regelmäßiges, gründliches Händewaschen mit Seife reicht im Normalfall aus. Für den Fall, dass die Handhygiene mit Wasser und Seife nicht gewährleistet werden kann, sollten kleine Flaschen mit Desinfektionsmittel (mindestens begrenzt viruzid) ausgegeben werden.

Die Hände gehören an das Lenkrad und nicht in das Gesicht – auch beim Halt an der Ampel. Berührungen des Gesichtes mit Händen oder Fingern erhöhen das Ansteckungsrisiko und müssen daher bewusst vermieden werden.

Der übliche Nase-Mund-Maske schützt nicht vor der eigenen Ansteckung, aber reduziert die Gefahr der Weitergabe von Viren an Fahrgäste.

Wie lässt sich die Mitwirkung der Fahrgäste sichern?

Am besten wirken die getroffenen Maßnahmen, wenn sie nicht nur von den Fahrern mitgetragen werden, sondern auch von den Fahrgästen. Wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass die Maßnahmen angemessen kommuniziert werden. Beispielsweise können die Maßnahmen durch Aushänge oder im Internet bekanntgegeben werden. Entscheidend dabei ist, dass die Fahrgäste verstehen, dass die Maßnahmen auch dem Schutz ihrer Gesundheit dienen.

Wie lassen sich die Fahrer auf Sonderfahrten, wie bei der Beförderung von Menschen mit Behinderungen, schützen, wo der Kontakt zu den Fahrgästen unvermeidlich ist?

In diesem Fall sollten die Fahrgäste mit einer mehrlagigen Mund-Nase-Maske ausgestattet werden. Wenn die Fahrgäste diese Masken nicht tolerieren, muss der Fahrer mit einer FFP-2-Maske ausgestattet und in der Handhabung, z. B. durch den Betriebsarzt, unterwiesen werden (korrekter Sitz, hygienisches Absetzen/ Entsorgen, Standzeit etc.). Bei Hilfestellungen beim Einsteigen oder Angurten sollten die Beschäftigten das Gesicht aus dem Ausatemstrom des Fahrgastes wegdrehen und außerdem möglichst nicht einatmen.