Wie lassen sich Kontakte der Beschäftigten untereinander vermindern oder vermeiden?

Die Beschäftigten sollen das Betriebsgelände erst unmittelbar vor Arbeitsbeginn betreten und direkt nach der Arbeit verlassen. Das Zusammentreffen mehrerer Teams (z. B. Pausen oder Besprechungen) darf während der Coronapandemie nicht zugelassen werden. In den Pausen und Besprechungen sollen die Mitarbeitenden Abstand voneinander halten.

Um direkte Kontakte zu reduzieren, hat es sich bewährt, Schichtarbeit oder versetzte Anfangszeiten festzulegen, bzw. Teams zeitlich versetzt beginnen und enden zu lassen.

Die Zusammensetzung der Teams bzw. Fahrzeugbesatzungen soll nicht verändert werden. Sofern das Sicherheitskonzept zwingend wechselnde Besatzungen vorsieht, sollen dennoch festgelegte Teams von nicht mehr als sechs Personen gebildet werden, aus denen die Besatzung zusammengesetzt wird.

Was ist bei Fahrten mit zweiköpfigen Teams zu beachten?

In der Regel können in Fahrzeugen für Geld- und Werttransporte die Sicherheitsabstände von mindestens 1,5 Metern während der Fahrt und während der Be- und Entladevorgänge nicht eingehalten werden. In diesem Fall müssen Fahrer/Fahrerin und Beifahrer/Beifahrerin jeweils eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Das Bundesverkehrsministerium hat gegenüber der BG Verkehr klargestellt, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zum Zwecke des Infektionsschutzes mit § 23 Absatz 4 StVO (Verschleierungsverbot) vereinbar ist.

Die Kommunikation im Fahrzeug soll auf ein Minimum beschränkt werden. Eine zusätzliche Lüftung durch das Öffnen der Fenster, um die Luftqualität zu verbessern, ist bei Geld- und Werttransporten oft nicht möglich. Dennoch soll für eine gute Belüftung gesorgt werden. Die Schaltung der Fahrzeugbelüftung auf "Umluft" setzt das Vorhandensein eines HEPA-Filters voraus.

Wie sollen die Unternehmen Fahrzeuge reinigen, die von mehreren Teams abwechselnd gefahren werden?

Wir empfehlen, die Oberflächen im Inneren des Fahrzeugs gründlich mit fettlösenden Haushaltsreinigern zu reinigen. Diese sind aufgrund eines zusätzlichen mechanischen Effekts zur Inaktivierung und Entfernung von Coronaviren geeigneter als reine Desinfektionsmittel. Dafür sind zur Anwendung mit Reiniger/Seifenlauge getränkte Einmaltücher ideal, die dann entsorgt werden. Außerdem sollte der Fahrzeuginnenraum vor der Übernahme des Fahrzeugs durch ein anderes Team ausgiebig gelüftet werden.

Isopropanol bzw. Ethanol enthaltende Desinfektionsmittel sind in der Kabine nicht zu empfehlen. Durch ihre Anwendung entstehen schlimmstenfalls zündfähige Gemische. Auch von der Reinigung mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln raten wir ab. Hier besteht die Gefahr, dass sich in Kombination z. B. mit Essigreiniger Chlorgas bilden kann.

Was ist bei der Ausgabe und beim Gebrauch von Ausrüstungsgegenständen zu beachten?

Ausrüstungsgegenstände sollen laut Arbeitsschutzstandard nach Möglichkeit personenbezogen verwendet werden. Wo das nicht möglich ist, muss eine regelmäßige Reinigung organisiert werden - insbesondere vor der Übergabe an andere Personen.

Die Ausgabe von Ausrüstungsgegenständen, z. B. für die Besatzungen der Geldtransportfahrzeuge, soll zeitlich versetzt und teamweise erfolgen. Innerhalb des Teams müssen auch bei der Ausgabe der Ausrüstungsgegenstände die vorgegebenen Abstände eingehalten werden. Unterschriften sollen von den Beschäftigten nur mit dem eigenen Schreibgerät getätigt werden. Dies gilt auch für das Leisten von Unterschriften beim Kunden.

Was muss ich bei Kundenkontakten beachten?

Beim Kunden kann der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht immer eingehalten werden. In der Geld- und Werttransportbranche ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund der Einsatzbedingungen (z. B. Identifizierbarkeit des Boten) jedoch nicht immer möglich.

Ist aufgrund der Einsatzbedingungen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nicht möglich, ist das vorübergehende Tragen eines Gesichtsschildes (Gesichtsschutzschirm nach EN 166) zu prüfen. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung in Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit muss für den konkreten Einzelfall ermittelt werden, wie das Schutzziel am besten erreicht werden kann. So kann die Identifizierung auch kontaktlos mit einem Kamerasystem erfolgen.

Haben Visiere, Gesichtsschirme bzw. Gesichtsschilder die gleiche Wirkung wie die Mund-Nasen-Bedeckungen?

Gesichtsschilder werden üblicherweise in medizinischen Einrichtungen wie z. B. Krankenhäusern als zusätzlicher Schutz des Gesichts vor direkten Spritzern (z. B. Blut) eingesetzt. Sie ersetzen dort weder medizinische Gesichtsmasken noch Atemschutzmasken.

Für Gesichtsschilde kann nach gegenwärtigem Erkenntnisstand nicht die gleiche Wirkung wie die einer Mund-Nase-Bedeckung unterstellt werden.

Solange diese Frage nicht abschließend geklärt ist, ersetzen aus unserer Sicht Gesichtsschilde im Regelfall nicht die nach dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard zu verwendenden Mund-Nasen-Bedeckungen. Sie können aber eine sinnvolle Ergänzung zum Schutz des Gesichts vor Spritzern („Spuckschutz“) darstellen. Mit einem Gesichtsschild werden zudem die Augen geschützt. Ein unbeabsichtigtes Ins-Gesicht-Fassen oder Augenreiben wird verhindert.

Von den Anforderungen des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards kann der Unternehmer/die Unternehmerin im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung abweichen, wenn die gleiche Sicherheit auf andere Weise erreicht wird. Ob Gesichtsschilde in Kombination mit weiteren Maßnahmen eine gleichwertige Maßnahme zu den Mund-Nase-Bedeckungen sein können, muss dann für die jeweilige Situation beurteilt und entschieden werden.

Auf keinen Fall dürfen Gesichtsschilde während der Fahrt im Fahrzeug getragen werden. Hier entstehen zusätzliche konkrete Gefahren durch Spiegelungs- oder Blendungseffekte. Außerdem besteht die Gefahr schwerwiegender Verletzungen im Fall der Auslösung des Airbags.

Wie lässt sich der Umgang mit Arbeitsbekleidung, persönlicher Schutzausrüstung (PSA), Gesichtsschutzschirm und Mund-Nasen-Bedeckung organisieren?

Treffen Sie Festlegungen zur Benutzung, Aufbewahrung, Reinigung und Entsorgung der Arbeitskleidung, PSA, des Gesichtsschutzschirms und der Mund-Nasen-Bedeckung. Ermöglichen Sie, dass Alltagskleidung personenbezogen getrennt von der Arbeitsbekleidung, PSA, Gesichtsschutzschirm und Mund-Nasen-Bedeckung aufbewahrt wird.

Hinsichtlich der Reinigung und ggf. Desinfektion muss ein Reinigungs- und Hygieneplan erstellt und umgesetzt werden. Wenn ausgeschlossen ist, dass zusätzliche Infektionsrisiken und/oder Hygienemängel (z. B. durch Verschmutzung) entstehen und hierdurch zugleich innerbetriebliche Personenkontakte vermieden werden können, kann den Beschäftigten das An- und Ausziehen der Arbeitskleidung zuhause ermöglicht werden.

Was ist bei der Benutzung von Sozialräumen/Sanitären Einrichtungen zu beachten?

Treffen Sie Regelungen für die Nutzung der Umkleide- und Duschräume, damit verschiedene Teams nicht aufeinandertreffen. Lassen Sie die Räume regelmäßig und gründlich reinigen.

Unterweisung

Die Beschäftigten müssen über die im Rahmen der Pandemieplanung festgelegten Maßnahmen zeitnah, regelmäßig und nach Bedarf unterwiesen werden.