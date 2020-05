Möbelspedition

Was ist bei Privatumzügen zu beachten?

Vor oder beim Betreten von Wohnungen oder Büroräumen müssen die Hände gründlich mit Seife gereinigt werden (min. 20 Sekunden). Der Abstand zu Kundinnen und Kunden soll mindestens 1,5 Meter betragen.

Sofern die Kundinnen und Kunden erkennbar an Symptomen wie Fieber, Husten oder Atemnot leiden, soll das Umzugsteam die Arbeiten nicht aufnehmen, solange nicht sichergestellt ist, dass die Mitglieder des Umzugsteams auf keinen Fall mit den betroffenen Kundinnen und Kunden in Kontakt kommen. Umzüge in oder aus Senioren- oder Pflegeheimen bedürfen der Absprache mit der jeweiligen Hausleitung. Für die Zeit des Umzugs muss der Kontakt des Teams zu Bewohnerinnen und Bewohnern sowie zum Heimpersonal unterbunden werden.

Bei Montage- oder Tragearbeiten kann mitunter der Abstand von 1,5 Metern untereinander nicht eingehalten werden. In diesen Fällen soll eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Im richtigen Umgang mit Mund-Nase-Bedeckung oder medizinischen Atemmasken müssen die Beschäftigten unterwiesen werden. Ansprechpersonen sind die Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder Betriebsärzte und Betriebsärztinnen.

Was ist bei Fahrten mit mehrköpfigen Teams zu beachten?

Kann im Fahrerhaus der Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden, müssen Fahrer/Fahrerin und Beifahrer/Beifahrerin jeweils Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Kommunikation im Fahrzeug soll auf ein Minimum beschränkt werden. Das Fahrpersonal muss für möglichst gute Lüftung der Kabine sorgen. Das Bundesverkehrsministerium hat gegenüber der BG Verkehr klargestellt, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zum Zwecke des Infektionsschutzes mit § 23 Absatz 4 StVO (Verschleierungsverbot) vereinbar ist. Das Übernachten mehrerer Personen im Fahrzeug ist nicht mehr zulässig. Bei der Anmietung von Pensionen/Hotels soll für jeden Beschäftigten ein einzelnes Zimmer gebucht werden. Das Fahrzeug soll möglichst oft gelüftet werden. Weitere Mitglieder des Umzugsteams sollen in ausreichend dimensionierten Fahrzeugen befördert werden. In Fahrzeugen mit erweiterter Fahrerkabine dürfen sich maximal drei Personen mit möglichst großem Abstand untereinander und Mund-Nase-Bedeckung aufhalten.

Wie kann sich das Fahrpersonal vor einer Infektion schützen?

Allgemein soll der Kontakt mit anderen Menschen auf ein Minimum beschränkt werden. Auch an Lade- und Entladestellen gilt es, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Kontaktpersonen zu halten. Generell ist das gründliche Händewaschen, wie es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) empfohlen wird, ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Hygiene und kann vor einer Infektion schützen. Für Fahrpersonal kann eine entsprechende Handhygiene nicht immer gewährleistet werden. In diesen Fällen ist es zweckmäßig, den Beschäftigten ein Handdesinfektionsmittel mitzugeben – oder einen ausreichend großen Wasserkanister und Handseife sowie Papierhandtücher und Müllbeutel.

Wie kann ich die Infektionsgefahr durch organisatorische Maßnahmen mindern?

Stellen Sie kleine feste Teams und Fahrzeugbesatzungen zusammen. Das reduziert die Zahl der Kontakte und sorgt dafür, dass bei einer Infektion nur ein Team in Quarantäne geschickt werden muss und nicht die Mitarbeitenden aus verschiedenen Teams. Werkzeuge sollen den Beschäftigten fest zugewiesen werden – ansonsten sind sie vor der Übergabe gründlich zu reinigen.

Es ist auch sinnvoll, den Teams feste Fahrzeuge zuzuweisen. Sofern dies nicht möglich ist, muss zusätzlich zu regelmäßigen Reinigungen des Innenraums mindestens mit der Übergabe eine gründliche Innenreinigung durchgeführt werden.

Wie sollen die Unternehmen Fahrzeuge reinigen, die von mehreren Teams abwechselnd gefahren werden?

Wir empfehlen, die Oberflächen gründlich mit fettlösenden Haushaltsreinigern zu reinigen. Diese sind aufgrund eines zusätzlichen mechanischen Effekts zur Inaktivierung und Entfernung von Coronaviren geeigneter als reine Desinfektionsmittel. Dafür sind zur Anwendung mit Reiniger/Seifenlauge getränkte Einmaltücher ideal, die dann entsorgt werden.

Idealerweise werden Textilien, wie Vorhänge, Laken etc. chemisch gereinigt, alternativ kann auch eine Reinigung in der Waschmaschine mit Waschmittellösung bei 60 Grad Celsius erfolgen, anschließendes Bügeln trägt zur Desinfektion bei. Selbstverständlich sollte es sein, dass die Fahrenden eigene oder persönlich zugewiesene Handtücher etc. verwenden, die nach Benutzung gewaschen werden. Außerdem sollte die Fahrerkabine vor der Übernahme des Fahrzeugs durch einen anderen Fahrer bzw. eine andere Fahrerin ausgiebig gelüftet werden.

Isopropanol bzw. Ethanol enthaltende Desinfektionsmittel sind in der Kabine nicht zu empfehlen. Durch Ihre Anwendung entstehen schlimmstenfalls zündfähige Gemische, die sich z. B. beim Anzünden einer Zigarette entzünden könnten. Auch von der Reinigung mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln raten wir ab. Hier besteht die Gefahr, dass sich in Kombination z. B. mit Essigreiniger Chlorgas bilden kann.

Wie soll sich das Fahrpersonal während der Tour versorgen?

Das beste Mittel, die Zahl an Außenkontakten minimal zu halten, ist es, Proviant mitzunehmen. Natürlich müssen auch beim Verzehr der Speisen die geltenden Kontaktverbote eingehalten werden. Viele Raststätten und Restaurants haben wegen der Coronakrise geschlossen. Das Fahrpersonal sollte sich vor Fahrtantritt informieren, wo es Versorgungsmöglichkeiten und sanitäre Anlagen gibt, die zur Verfügung stehen. Bei Problemen an den Autobahn-Rastanlagen, steht eine kostenfreie „Brummi-Hotline“ bei Tank & Rast zur Verfügung: Tel. 0800 9 555 777 (oder per E-Mail: kundenservice@tank.rast.de).

Welche Gefahr besteht bei Kontakten/Umgang mit Ladegut und Lademitteln?

Bislang sind keine Fälle bekannt geworden sind, bei denen es zu einer Infektion durch Berühren von Transportverpackungen, Waren oder Postsendungen gekommen ist. Dies bestätigt auch eine Einschätzung des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR). Besondere Vorsichtsmaßnahmen müssen jedoch bei Umzugsgut von infizierten Personen getroffen werden. Hier müssen die Oberflächen vor dem Verladen gründlich mit Haushaltsreiniger abgewischt werden. Dafür sind mit Reiniger/Seifenlauge getränkte Einmaltücher ideal, die dann entsorgt werden.

Was können Fahrerinnen und Fahrer machen, die unterwegs erkranken?

Bereits bei den ersten Anzeichen grippeähnlicher Symptome soll auch das Umzugspersonal während der Tour einen Arzt bzw. eine Ärztin kontaktieren. Über die europaweite Hotline des Vereins DocStop für Europäer e.V. (Tel.: 00800 03627867) können sie die Rufnummern von Partnerärztinnen und -ärzten erfragen. Der Partnerarzt oder die Partnerärztin wird zunächst telefonisch kontaktiert. Nach der Schilderung der Symptome wird er oder sie entscheiden, wie es weitergeht: Wenn eine Coronainfektion ausgeschlossen werden kann, erhält der Fahrer oder die Fahrerin einen Termin. Bei einer möglichen Infektion wird der Arzt oder die Ärztin das weitere Vorgehen schildern und z. B. Hinweise auf Abstrich-Zentren in der Nähe oder auf das Gesundheitsamt geben, das federführend für alle Maßnahmen ist.

Wie sollen die Unternehmer mit Fahrpersonal oder anderen Mitarbeitenden verfahren, die gesundheitliche Beschwerden anmelden?

Wenn die Mitarbeitenden Fieber, Husten oder Atemnot entwickeln, sollen sie – nach telefonischer Anmeldung – einen Arzt/eine Ärztin aufsuchen und auf keinen Fall weiter auf dem Betriebsgelände bleiben. Sofern eine Infektion bestätigt wird, müssen Beschäftigte und Kundinnnen/Kunden informiert werden, mit denen der oder die infizierte Beschäftigte Kontakt hatte und bei denen durch den Kontakt ein Infektionsrisiko besteht.

Was ist an Lade- und Entladestellen von Herstellerunternehmen und Handel zu beachten?

Verantwortliche sollen in Abstimmung mit den Warenversendern und -empfängern darauf hinwirken, dass Fahrerinnen und Fahrer keinen persönlichen Kontakt zu anderen haben, zum Beispiel an Laderampen oder bei der Übergabe von Frachtpapieren. Sorgen Sie zudem dafür, dass dem Fahrpersonal ein Zugang zu sanitären Anlagen gewährt wird. Wenn Unternehmen keinen betriebsfremden, potenziell infektiösen Personen Zugang zu eigenen Betriebsräumen gewähren wollen, sollen mindestens fließend Wasser, Seifenspender und Einmalhandtücher zur Verfügung gestellt werden.

Was ist auf dem Betriebsgelände zu beachten?

Gemäß Arbeitsschutzstandard müssen Mitarbeitende 1,5 Meter Abstand zueinander und zu anderen Personen halten. Wo dies nicht möglich ist, müssen Sie alternative Schutzmaßnahmen wie transparente Abtrennungen und das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen ergreifen. Büroarbeit soll möglichst ins Homeoffice verlagert werden. Freie Raumkapazitäten lassen sich dafür nutzen, Mehrfachbelegungen von Räumen zu vermeiden oder ausreichende Schutzabstände zu schaffen. Auch in Pausenräumen und Kantinen müssen Sie für einen ausreichenden Abstand sorgen. Notfalls müssen Kantinen geschlossen werden. Die Nutzung von Verkehrswegen (u. a. Treppen, Türen, Aufzüge) sollen Sie so anpassen, dass ausreichender Abstand eingehalten wird.

Organisieren Sie die Arbeitsprozesse so, dass persönliche Kontakte zwischen den Beschäftigten auf ein notwendiges Minimum reduziert werden. Beispielsweise können Frachtpapiere und andere Dokumente mit Hilfe von Posteingangs- und Ausgangskörben zwischen Disposition und Fahrpersonal kontaktlos ausgetauscht werden. Die Beschäftigten sollen erst unmittelbar vor Arbeitsbeginn das Betriebsgelände betreten und es nach Arbeitsende umgehend verlassen

Prüfen Sie auch die Einführung eines Schichtbetriebs und/oder Homeoffice in Verwaltung und Disposition, um die Zahl der gleichzeitig anwesenden Beschäftigten zu reduzieren – wobei zwischen Ende der ersten Schicht und Beginn der zweiten Schicht ein zeitlicher Abstand liegen soll. Dort, wo eine Arbeit in Teams unvermeidbar ist: Sorgen Sie dafür, dass immer die gleichen Mitarbeitenden zusammenarbeiten. Damit können Sie das Risiko minimieren, dass wegen einer Infektion in Ihrer Belegschaft eine ganze Abteilung erkrankt oder in Quarantäne gehen muss.

Wir empfehlen, den Zutritt betriebsfremder Personen zum Betriebsgelände auf ein Minimum zu beschränken. Besprechungen können stattdessen telefonisch oder per Videokonferenz abgehalten werden. Der Zeitraum des Besuchs und die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher sollten notiert werden, um sie im Falle einer Infektion informieren zu können. Informieren Sie Besucherinnen und Besucher mit einem Hinweis am Eingang oder einem Flugblatt über die betrieblichen Schutzmaßnahmen.