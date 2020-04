Post-Logistik/KEP

Wie können Zusteller/Zustellerinnen im Bereich Brief und Paket geschützt werden?

Zusteller und Zustellerinnen haben berufsbedingt eine große Zahl von Kontakten mit Mitmenschen, insbesondere bei der Sendungsübergabe. Die große Herausforderung besteht darin, die Kontaktzahl auf ein Minimum zu beschränken. Dies gilt bei den Vor- und Nacharbeiten in den stationären Standorten wie auch bei der Zustellung selbst. Zusteller und Zustellerinnen sollten einen Abstand von wenigstens 1,5 bis 2 Metern zu Personen halten und auf direkten Körperkontakt, z. B. Händedruck, verzichten.

Bei der Übergabe von Sendungen an Kunden und Kundinnen sollte auf eine "händische" Übergabe verzichtet werden. Alternative Übergabemodelle ohne Kundenkontakt sind deutlich sicherer (z. B. ein vereinbarter Ablageort auf dem Grundstück). Der Kunde oder die Kundin sollten bei der Übergabe der Sendung keine Arbeitsmittel des Zustellers oder der Zustellerin in die Hand bekommen. Beispielsweise haben sich einige Zustellunternehmen für Alternativen zur Quittierung auf dem Handscanner bei der Paketübergabe entschieden. Oder sie verzichten derzeit ganz auf eine Quittierung, wo dies möglich ist.

Mahlzeiten sollten mitgeführt werden und nicht an belebten Orten konsumiert werden.

Generell kann das gründliche Händewaschen vor einer Infektion schützen. In der Zustellung ist eine entsprechende Handhygiene nicht immer gewährleistet. In diesen Fällen kann es zweckmäßig sein, einen Kanister mit Wasser und Flüssigseife, gegebenenfalls ein Handdesinfektionsmittel mitzugeben.

Welche Gefahr besteht beim Kontakt/Umgang mit Briefen und Paketen?

Für die Einschätzung der Infektionsgefahr, die von Waren oder Postsendungen ausgeht, sollte als Grundlage herangezogen werden, dass bislang keine Fälle bekannt geworden sind, bei denen es zu einer Infektion durch Berühren von Oberflächen importierter Waren oder Postsendungen gekommen ist. Auch bei der SARS-Epidemie 2002/2003 gab es dazu keinerlei Hinweise. Eine Infektion mit SARS-CoV-2, also dem Coronavirus, über Oberflächen, die nicht zur direkten Umgebung eines symptomatischen Patienten gehören, erscheint daher sehr unwahrscheinlich. Dies bestätigt auch eine Einschätzung des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR).

Wie verhalte ich mich in der derzeitigen Situation als Zusteller/Bote bzw. Zustellerin/Botin von diagnostischen Proben?

Hierzu hat der ad-hoc-Arbeitskreis des Ausschusses für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) eine Hilfestellung für die Gefährdungsbeurteilung bei Probenabholung aus Arztpraxen während einer pandemischen Situation erarbeitet.

Diese sieht im Wesentlichen vor, dass "in Praxen, in denen Patienten mit luftübertragbaren Infektionskrankheiten behandelt werden, der Kontakt mit externem Transportpersonal (z. B. Kurierdienste, Post) so zu gestalten ist, dass diese Personen nicht exponiert werden. Dies kann z. B. dadurch erfolgen, dass die zu transportierenden Produkte oder Proben außerhalb der Praxisräume angenommen bzw. übereicht werden." (Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)).

Auf was ist im stationären Bereich der Brief- und Paketlogistik zu achten?

In der stationären Bearbeitung von Brief- und Paketsendungen ist nicht von einer erhöhten Infektionsgefahr durch die gehandhabten Sendungen auszugehen. Vielmehr sind hier auch infizierte und/oder erkrankte Beschäftigte das größte Risiko für eine Ansteckung.

Daher ist auch im stationären Bereich der Brief- und Paketlogistik das konsequente Anwenden der Abstands- und Hygieneregeln unbedingt notwendig. Dies gilt nicht nur für die Arbeitsbereiche an sich, sondern auch für Umkleideräume, Waschräume, Toiletten und Aufenthaltsräume. Besprechungen, die üblicherweise in räumlicher Nähe durchgeführt werden, sollten unterbleiben.

Stellen Abtrennungen in Form von Schutzscheiben/-folien eine Maßnahme zum Schutz vor Covid-19-Infektionen im Filialbetrieb dar?

Der Einsatz von Schutzscheiben oder aufgespannten Schutzfolien zum Schutz der Beschäftigten (z. B. Kassen, Theken, Bankschalter) vor der Kontamination mit Covid-19 aus der Ausatemluft von Kundinnen und Kunden trägt zur Unterbrechung der Infektionskette bei. Dadurch wird die unmittelbare Belastung der Beschäftigten durch die Atemluft (z. B. beim Husten) gehemmt. Die Baugröße sollte den Atembereich abdecken, so dass bei der Ausgestaltung die typischen Körpermaße erwachsener Personen zugrunde gelegt werden sollten. Zu diesem Thema hat der DGUV-Fachbereich Handel und Logistik eine detaillierte Informationsschrift herausgegeben.

Empfohlen wird außerdem eine Begrenzung der Kundenzahl im Raum, um die potentielle Belastung mit Infektionserregern in der Raumluft niedrig zu halten. Aus dem gleichen Grund ist auf eine gute und regelmäßige Lüftung zu achten. An Wartebereichen (z. B. Kasse, Theke) können Markierungen für einen ausreichenden Kundenabstand untereinander und zum Abstand zu den Beschäftigten (z. B. Bodenmarkierung, Flatterbänder) angebracht werden. Zudem sollte den Beschäftigten stets die Möglichkeit der regelmäßigen Händehygiene gegeben werden (z. B. stündlich). Weiteren Schutz bietet die Forcierung bargeldloser Bezahlung.

Wie sollen die Unternehmen Fahrzeuge reinigen, die von mehreren Fahrern/Fahrerinnen abwechselnd gefahren werden?

Coronaviren können einige Zeit auf Oberflächen aus Kunststoff oder Metall überdauern. Deshalb sollte im Pandemiefall besondere Sorgfalt auf Hygiene im Fahrzeuginnenraum gelegt werden. Da die Viren eine fetthaltige Hülle haben, reicht die gründliche Reinigung mit entsprechenden fettlösenden Haushaltsreinigern zur weitgehenden Zerstörung der Virushülle in Kombination mit dem mechanischen Reinigungseffekt. Wenn verfügbar, sind zur Anwendung mit Reiniger/Seifenlauge getränkte Einmaltücher, die dann entsorgt werden, bestens geeignet. Idealerweise werden Textilien, wie Vorhänge, Laken etc. chemisch gereinigt, alternativ kann auch eine Reinigung in der Waschmaschine mit Waschmittellösung bei 60 Grad Celsius erfolgen. Anschließendes Bügeln trägt zur Desinfektion bei. Im Fernverkehr sollten Fahrerinnen und Fahrer eigene Handtücher, Laken, Decken etc. verwenden, die nach Benutzung gewaschen werden.

Alternativ zur Reinigung mit Haushaltsreinigern oder Seifenlauge können chemische Desinfektionsmittel genutzt werden – sie versprechen jedoch keinen zusätzlichen Nutzen gegenüber den erstgenannten Reinigungsmitteln. Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit mit dem Wirkungsbereich begrenzt viruzid (wirksam gegen behüllte Viren), begrenzt viruzid PLUS oder viruzid anzuwenden. Eine Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und –verfahren steht zum Download bereit. Abzuraten ist von der Anwendung von reinem Ethanol und Isopropanol als Desinfektionsmittel. Es besteht Feuer- und Explosionsgefahr. Ebenso abzuraten ist vom Einsatz chlorhaltiger Desinfektionsmittel.