Telekommunikation

Wie können Beschäftigte im Außendienst in der Telekommunikationsbranche geschützt werden?

Beschäftigte mit Tätigkeiten vor Ort beim Endkunden haben berufsbedingt Kontakt mit Mitmenschen. Die große Herausforderung besteht darin, die Kontaktzahl auf ein Minimum zu beschränken. Aufschiebbare Tätigkeiten sollten in Abstimmung mit der Kundschaft auf einen späteren (coronafreien) Zeitpunkt verlagert werden. Störungsbeseitigung hat Vorrang.

Bei sichtbaren Anzeichen einer Erkrankung des Kunden/der Kundin sollte der Einsatz abgebrochen werden.

Beschäftigte mit Tätigkeiten im öffentlichen Bereich (Kabelkanal, Kabelverzweiger (KVz) an der Straße etc.) sind in der Regel ohne Kontakt mit Dritten. Hier sind die üblichen Hygieneregeln einzuhalten.

Beschäftigte mit Tätigkeiten in Technikgebäuden (Vermittelnde Netzknoten (VNKs), Fernmeldetürmen etc.) sind in der Regel auch ohne Kontakt mit Dritten. Falls mehrere Techniker oder Technikerinnen in einem Raum arbeiten, müssen auch hier die Hygiene-, insbesondere die Abstandsregeln eingehalten werden.

Zumindest ist ein Abstand von wenigstens 1,5 bis 2 Metern zu Personen zu halten und auf direkten Körperkontakt, z. B. Händedruck, zu verzichten.

Mahlzeiten sollten mitgeführt werden und nicht an belebten Orten konsumiert werden.

Generell ist das gründliche Händewaschen, wie es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) empfohlen wird, ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Hygiene und kann vor einer Infektion schützen. Im Außendienst kann eine entsprechende Handhygiene nicht immer gewährleistet werden. In diesen Fällen kann es zweckmäßig sein, einen Kanister mit Wasser und Flüssigseife, gegebenenfalls ein Handdesinfektionsmittel mitzugeben.