Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei

23.08.2021 - Der Ausschuss I der BG Verkehr zur Festsetzung der seemännischen Durchschnittsheuern in der KAUFFAHRTEI hat im schriftlichen Verfahren am 02.06.2021 die Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei (Abschnitt A 1 bis A 10, A 12 und A 13 sowie A 16) mit Wirkung vom 1. Juli 2021 beschlossen.