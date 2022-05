Neue Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei

23.05.2022 - Der Ausschuss I der BG Verkehr zur Festsetzung der seemännischen Durchschnittsheuern in der KAUFFAHRTEI hat in der Sitzung am 22. März 2022 die Durchschnittsheuern für Seeleute in der Kauffahrtei (Abschnitt A 17., A 18. und A 19.) mit Wirkung vom 1. April 2022 beschlossen.