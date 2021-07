Neue Unfallverhütungsvorschrift "Überfallprävention"

Die Vorschrift wurde am 19. Mai 2021 von der Vertreterversammlung der BG Verkehr beschlossen. Sie tritt am 1. August 2021 in Kraft und ersetzt die bisherige Unfallverhütungsvorschrift "Kassen" (DGUV Vorschrift 25, vormals GUV-V C 9) vom 1. November 1987 in der Fassung vom 1. Januar 1997.

Die Genehmigung für die Inkraftsetzung erfolgte unter dem Aktenzeichen IIIb1-34124-2/139.