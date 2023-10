Sozialwahl 2023: Endgültiges Wahlergebnis

Die Vertreterversammlung der BG Verkehr hat sich am 12. Oktober 2023 konstituiert. In dieser Sitzung ist der Vorstand – im Wege der Friedenswahl – gewählt worden. Seine konstituierende Sitzung fand ebenfalls am 12. Oktober 2023 statt. Im Anschluss daran hat der Wahlausschuss das endgültige Wahlergebnis festgestellt.

Der Wahlausschuss gibt hiermit das endgültige Wahlergebnis gemäß § 79 Abs. 3 der Wahlordnung für die Sozialversicherung (SVWO) sowie die gemäß § 52 Abs. 1 a Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) erforderlichen Begründungen im nachfolgenden PDF bekannt.