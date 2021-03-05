Für welche Arten von Beschwerden kann ich das Hinweisgebersystem nutzen?

Sie können unser Hinweisgebersystem nutzen, um uns Verstöße gegen gesetzliche und interne Regelungen zu melden. Wir nehmen Ihre Hinweise entgegen zu

strafrechtlichen Verstößen, wie Betrug, Untreue, Unterschlagung, Urkundenfälschung oder Diebstahl

Korruption und Bestechung

Verstöße gegen Wettbewerbs- oder Kartellrecht einschl. Vergaberecht

Umweltschutzvorschriften

Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften

Diskriminierung und Belästigung

Datenschutzverstöße sowie Missbrauch von Sozialdaten

IT-Sicherheits-Gefährdungen

sonstige Verstöße gegen Gesetze und Richtlinien

rechtlich unzulässige Zusammenarbeit von Beschäftigten mit Leistungserbringern, Lieferanten und Partnern

sonstiges rechtlich relevantes Fehlverhalten von Leistungserbringern, Unternehmern oder Versicherten

Äußerungen von Beamtinnen und Beamten, die einen Verstoß gegen die Pflicht zur Verfassungstreue darstellen

Die meldefähigen Verstöße müssen einen Bezug zum Beschäftigungsverhältnis bzw. zum beruflichen Umfeld haben.

Bitte beachten Sie: Das Hinweisgeberportal ist daher nicht gedacht für: