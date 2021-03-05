Für welche Arten von Beschwerden kann ich das Hinweisgebersystem nutzen?
Sie können unser Hinweisgebersystem nutzen, um uns Verstöße gegen gesetzliche und interne Regelungen zu melden. Wir nehmen Ihre Hinweise entgegen zu
- strafrechtlichen Verstößen, wie Betrug, Untreue, Unterschlagung, Urkundenfälschung oder Diebstahl
- Korruption und Bestechung
- Verstöße gegen Wettbewerbs- oder Kartellrecht einschl. Vergaberecht
- Umweltschutzvorschriften
- Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften
- Diskriminierung und Belästigung
- Datenschutzverstöße sowie Missbrauch von Sozialdaten
- IT-Sicherheits-Gefährdungen
- sonstige Verstöße gegen Gesetze und Richtlinien
- rechtlich unzulässige Zusammenarbeit von Beschäftigten mit Leistungserbringern, Lieferanten und Partnern
- sonstiges rechtlich relevantes Fehlverhalten von Leistungserbringern, Unternehmern oder Versicherten
- Äußerungen von Beamtinnen und Beamten, die einen Verstoß gegen die Pflicht zur Verfassungstreue darstellen
Die meldefähigen Verstöße müssen einen Bezug zum Beschäftigungsverhältnis bzw. zum beruflichen Umfeld haben.
Bitte beachten Sie: Das Hinweisgeberportal ist daher nicht gedacht für:
- allgemeine Beschwerden, wie beispielsweise die Unzufriedenheit über die Leistungen der BG Verkehr.
- Notrufe: Bei unmittelbarer Gefahr für Personen wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Notrufe.
