DGUV Information 208-019 - Sicherer Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbühnen

20937793

Broschüre DIN A5

Auf Baustellen und bei vielen Tätigkeiten in den Betrieben kommen immer häufiger fahrbare Hubarbeitsbühnen zum Einsatz. Die Leiter als kurzzeitiger Arbeitsplatz verliert immer mehr an Bedeutung.

Zum sicheren Betreiben gehört ein Maß an Grundinformationen, Wissen und fachspezifischem Können. Neben dem Fachwissen müssen ebenso die Gefährdungen beim Umgang erkannt und Maßnahmen festgelegt werden.

Die 108-seitige Broschüre im DIN-A5-Format wendet sich an

Unternehmer, die Hubarbeitsbühnen verleihen und benutzen,

Service- und Wartungsfirmen sowie

Bedienende.

Die DGUV Information soll den o. g. Verantwortlichen und Bedienenden helfen, die fahrbaren Hubarbeitsbühnen sicher zu warten, zu prüfen und zu betreiben.