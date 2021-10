21420120

DGUV Information 209-093 - Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen

ehemals DGUV Information 200-005, BGI/GUV-I 8686 DIN A5, 84 Seiten

Die DGUV Information 209-093 beschreibt, wie auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung sicheres Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen organisiert werden kann. Darüber hinaus legt sie Mindestanforderungen zum Inhalt und Umfang des jeweiligen Qualifizierungsbedarfs fest. Sie beschreibt erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen sowohl für Arbeiten in Forschung, Entwicklung und Produktion als auch in den Servicewerkstätten.