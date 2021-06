DGUV Information 215-111 - Barrierefreie Arbeitsgestaltung - Teil I: Grundlagen

21452623

DIN A4, 84 Seiten

Menschen mit und ohne Behinderung sollen einen weitestgehend barrierefreien Zugang zu ihrer Umwelt haben. Dies bezieht sich sowohl auf Gebäude und deren Umgebung als auch auf sämtliche weiteren Gestaltungsfelder der Bildungs- und Arbeitswelt. Der Leitfaden soll für die Verantwortlichen in den Bildungseinrichtungen, in der Wirtschaft und in öffentlichen Einrichtungen eine Hilfestellung bei der Realisierung der barrierefreien Gestaltung bieten. Der Teil 1 des Leitfadens stellt insbesondere die gesetzlichen Grundlagen, die Gestaltungsprinzipien der Barrierefreiheit und Aspekte der Umsetzung dar.