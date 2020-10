CO₂-App errechnet Lüftungsintervalle

Die CO₂-Konzentration ist ein Indikator für die Qualität der Raumluft. Daraus lässt sich auch auf die Konzentration von virenbelasteten Aerosolen schließen. Der Kohlendioxid-Anteil sollte nicht mehr als 1.000 ppm (parts per million) betragen, in der Zeit der Epidemie eher weniger. Den Wert kann man mit Spezialgeräten messen oder auch per App errechnen lassen.

Die App "CO₂-Timer" der gesetzlichen Unfallversicherung berechnet auf Basis der Parameter Raumfläche und -höhe, Personenzahl im Raum und deren Aufenthaltsdauer in Minuten die CO₂-Konzentration im Raum und bestimmt so die optimale Zeit und Frequenz zur Lüftung. So kann ein Lüftungsplan für alle regelmäßig genutzten Räume der Einrichtung aufgestellt werden.

Stoßlüftung am effektivsten

Viel frische Luft verhindert, dass sich virenbelastete Aerosole im Raum verteilen. Bei der sogenannten freien Lüftung über die Fenster ist eine Stoßlüftung am effektivsten. Am besten sind dabei auch die Türen geöffnet. Das Lüften über gekippte Fenster ist weniger empfehlenswert, kann aber als Ergänzung sinnvoll sein. Als Faustregel für Büroräume gilt: stündlich über die gesamte Fensterfläche zwischen drei und fünf Minuten lüften. In Besprechungs- und Seminarräumen sollten mindestens alle 20 Minuten und bereits vor der Benutzung 15 Minuten lang die Fenster geöffnet sein.

Die App „CO₂-Timer“ kann in den App-Stores von Android und Apple kostenlos heruntergeladen werden.

Hinweise zum Lüften und zur Nutzung von raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen), Luftreinigern, Klimageräten, Heizlüftern und Ventilatoren enthalten zwei Infoblätter der BG Verkehr und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung:

Lüftungsverhalten und Betrieb von Raumlufttechnischen Anlagen

Empfehlungen zum Lüftungsverhalten an Innenraumarbeitsplätzen