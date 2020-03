Vom dritten Ort zur Arbeit: neue Urteile des BSG

Kommt es auf dem direkten Weg zwischen eigenem Wohnsitz und Arbeitsplatz zu einem Unfall, übernehmen die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen die Leistungen (sogenannter Wegeunfall). Der Versicherungsschutz beginnt, nachdem man durch die Außentür des Gebäudes gegangen ist. Auch wenn ein Beschäftigter zum Beispiel bei den Eltern oder Freunden und nicht in der eigenen Wohnung übernachtet, ist der Arbeitsweg versichert. Nach bisheriger Rechtsprechung galt allerdings die Einschränkung, dass die Entfernung von diesem dritten Ort in einem angemessenen Verhältnis zum üblichen Arbeitsweg stehen musste. Nun ist das Bundessozialgericht (BSG) mit zwei Urteilen vom 30. Januar 2020 von dieser langjährigen Rechtsprechung abgerückt.

In ersten entschiedenen Fall erlitt ein junger Mann auf dem Weg von seiner Freundin, bei der er übernachtet hatte, zur Arbeit einen schweren Verkehrsunfall. Der Weg von der Wohnung der Freundin zur Arbeit betrug 44 Kilometer, der von der Wohnung der Eltern, in der der Mann ein Zimmer bewohnte, zur Arbeit aber nur zwei Kilometer. Die zuständige Berufsgenossenschaft hatte den Unfall deshalb als Arbeitsunfall abgelehnt. Das BSG entschied nun den Fall zugunsten des Versicherten. (Az. B 2 U 2/18 R)

In einem zweiten Fall war ein Beschäftigter für die Beförderung von Personen mit einer Behinderung zuständig. Nach seiner ersten Tour fuhr er zu einem Freund und hielt sich dort länger als zwei Stunden auf. Als er später von dort losfuhr, um seinen Mittagsdienst anzutreten, verunglückte er mit dem Motorrad. Weil die Entfernung zur Arbeitsstätte von der Wohnung des Freundes dreimal länger war als der übliche Arbeitsweg, hatte der zuständige Unfallversicherungsträger die Anerkennung als Arbeitsunfall abgelehnt. Auch hier entschied das BSG anders. Nach Ansicht der Richter komme es nicht darauf an, in welchem Verhältnis die Entfernung von dem dritten Ort zur Arbeitsstätte zur Länge des üblichen Arbeitsweges steht. Maßgebend sei, dass die Aufenthaltsdauer an dem dritten Ort die Zeitgrenze von zwei Stunden überstieg, was hier der Fall war. (Az. B 2 U 20/18 R)

Zu den Entscheidungen des Bundessozialgericht:

Az. B 2 U 2/18 R

Az. B 2 U 20/18 R