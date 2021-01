Körperliche Belastung bei der Beförderung von Personen

Häufiges Heben und Tragen, hohe Transportgewichte, nicht optimal eingesetzte Arbeitsmittel: Das alles belastet den Körper bei der Arbeit in Berufen, in denen Menschen befördert und getragen werden müssen. Langfristig kann das zu Erkrankungen führen.

Ein Team von Forschenden der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, der BG Verkehr und verschiedener Unfallkassen will nun in einer Befragung von Beschäftigten in den genannten Berufsgruppen Daten zu ihrer körperlichen Belastung erheben. Gefragt wird auch, welche technischen Hilfsmitteln bei der Arbeit genutzt werden können.

"Aus den Erhebungsdaten können präventive Maßnahmen abgeleitet werden, mit denen Fehlbelastungen reduziert oder vermieden werden", sagt Christian Ecke von der BG Verkehr, der die Untersuchung begleitet. "Die Angaben der Befragungsteilnehmenden soll außerdem Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dabei unterstützen, Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen."

Eine Teilnahme an der Befragung ist bis zum 28. Februar 2021 möglich.

