Conference Days 2021: Infos der BG Verkehr zu Corona-Schutzmaßnahmen

Die zweiwöchige digitale Veranstaltung für die Branchen Logistik und Intralogistik, Truck und Bus sowie Automotive und Taxis findet vom 19. bis 30. April statt. Im Mittelpunkt steht nach Angaben des Veranstalters Huss-Verlag die Wissensvermittlung zu aktuellen Themen der Branchen sowie digitales Networking.

Zum COVID-19-Schutz und anderen Arbeitsschutzthemen im Güterkraftverkehr stellt sich Klaus Peter Röskes, Vorstandsvorsitzender der BG Verkehr dem Logistra-Chefredakteur Tobias Schweikl in einem Live-Interview. Sendetermin ist der 23. April von 11 bis 12 Uhr.

Am Freitag, 30. April, wird auf der virtuellen Bühne für Taxi- und Mietwagenunternehmer zwischen 9 und 10 Uhr Dipl.-Ing. Bernd Hörter über professionelle Hygiene in Taxis, Mietwagen und Flottenfahrzeugen informieren. Der Referent ist Aufsichtsperson der BG Verkehr und leitet das Sachgebiet Fahrzeuge im Fachbereich Verkehr und Landschaft der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Sein Schwerpunkt sind die in Taxis und Mietwagen erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen.

