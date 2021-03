Neue Arbeitsschutzverordnung: Informationsangebote der BG Verkehr angepasst

Was müssen Unternehmen beachten, wenn sie Corona-Schnelltests im Betrieb verwenden wollen? In einer aktualisierten und an die Vorgaben der Arbeitsschutzverordnung angepassten Zusammenstellung gibt die BG Verkehr Antworten auf diese und andere Fragen rund um die Corona-Pandemie.