Experten der BG Verkehr erfolgreich auf Online-Konferenzen

So auch auf den Conference Days des Huss-Verlags, der Branchentitel wie "Logistik heute", "Logistra", "Transport", "Taxi heute" und "Busplaner" herausgibt. Logistra-Chefredakteur Tobias Schweikl bat Dr. Jörg Hedtmann, Präventionsleiter der BG Verkehr, zum Live-Interview. Im Mittelpunkt standen die Schutzmaßnahmen im Güterkraftverkehr gegen Corona-Infektionen. Aber auch zur Beitragsentwicklung der BG Verkehr, zum Thema "Vision Zero" und zum Unfallgeschehen im Güterkraftverkehr wollte der Journalist einiges wissen.

Hedtmann riet in Sachen Corona zur konsequenten Anwendung der bekannten Grundregeln "Abstand, Hygiene, Maske tragen und regelmäßiges Lüften". Für die Fahrer müssten Konzepte vor allem an den Schnittstellen beim Be- und Entladen greifen. Er wies auch auf die Verpflichtung der Arbeitgeber hin, ihren Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten, Tests anzubieten. Derzeit sollten mindestens zwei Tests pro Woche angeboten werden. Das Unternehmen könne auch mehr machen, wenn die Beschäftigten mit vielen Menschen in Kontakt kämen.

Lob für die Unterstützung der BG Verkehr

Ebenfalls bei den Conference Days waren Bernd Hörter, Leiter des Sachgebiets "Fahrzeuge" des Fachbereichs Verkehr und Landschaft der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, und Pressesprecher Björn Helmke aktiv. Sie folgten der Einladung von Dietmar Fund, dem Chefredakteur von "Taxi heute", und referierten über Corona-Schutzmaßnahmen für das Taxigewerbe. Es gab einige Fragen zu Abtrennungen, Mund-Nasen-Schutz und Lüftung. Und sogar ein dickes Lob aus dem Teilnehmerkreis. "Die Unterstützung der BG ist hervorragend. Auch einmal vielen Dank an dieser Stelle an Sie", chattete ein Teilnehmer.

Auch im Internet-Stream "Fernfahrer live" war die BG Verkehr aktiv. Ralf Brandau, Leiter der Regionalabteilung Prävention in Wuppertal, gab Ratschläge zum Thema "Sicheres Kuppeln" und rührte dabei die Werbetrommel für die DGUV Information 214-080 “Kuppeln – aber sicher!”, die kürzlich erschienen ist.

Last but not least: Auf den renommierten Münchner Gefahrguttagen stellte Hans Heßner, Fachreferent für Straßengüterverkehr bei der BG Verkehr, die neue DGUV-Branchenregel 114-615 Gütertransport im Straßenverkehr vor. Die Branchenregel gibt einen breiten Überblick über Gefahren und Maßnahmen zur Verbesserung von Verkehrs- und Arbeitssicherheit rund um den Gütertransport auf der Straße.