Im Ernstfall handlungsfähig

Brände in Lagern und Werkstätten, in Lastkraftwagen oder Bussen kommen leider immer wieder vor. In der neuen Ausgabe des "SicherheitsProfi" zeigt Horst Schramen, Referent für Brandschutz bei der BG Verkehr, wie gutes Notfallmanagement gelingt.