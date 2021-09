Online-Umfrage zu Fahrerassistenzsystemen

Trotz moderner Fahrerassistenzsysteme (FAS) kommt es immer wieder zu Unfällen, die normalerweise durch diese Systeme verhindert werden sollten. Da fährt ein Lkw ungebremst auf ein Stauende auf, weil der Fahrer abgelenkt war und der Notbremsassistent deaktiviert wurde. Das Fahrzeug eines übermüdeten Fahrers kommt seitlich von der Fahrbahn ab, weil der Spurhalteassistent abgeschaltet ist.

Was bewegt Fahrer dazu, die Unterstützung durch moderne technische Hilfssysteme aktiv zu blockieren? Welche Motivation treibt sie an? Was stört sie an den FAS? Die anonyme Umfrage richtet sich an Fahrer und Fahrerinnen von Nutzfahrzeugen und soll Hinweise geben, wie die Akzeptanz der Assistenzsysteme verbessert werden kann.

Update: Die Umfrage ist beendet.