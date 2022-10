Sicheres Arbeiten mit krebserzeugenden Stoffen

Knapp 70 Prozent aller Todesfälle infolge einer Berufskrankheit betreffen Krebserkrankungen. Viele davon haben ihre Ursache in Jahrzehnte zurückliegenden Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, besonders mit Asbest. Aber auch in der modernen Arbeitswelt kommen immer noch viele Beschäftigte jeden Tag mit krebserzeugenden Gefahrstoffen in Kontakt. Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) will mit dem neuen Internetportal für die betriebliche Praxis den sicheren Umgang mit den Stoffen leichter machen. Es leistet damit auch einen Beitrag zur Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA).

Das Internetportal des IFA bündelt umfassende Informationen und Handreichungen rund um krebserzeugende Gefahrstoffe. Sie reichen von Vorschriften und Regeln über detaillierte Beschreibungen zu den verschiedenen Schritten der Gefährdungsbeurteilung bis zu Hinweisen für die arbeitsmedizinische Vorsorge und das erforderliche Expositionsverzeichnis. Insbesondere liefert das Portal für einzelne krebserzeugende Substanzen oder Stoffgruppen alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Sie enthalten aktuelle Zahlen dazu, wie hoch die Belastungen an verschiedenen Arbeitsplätzen sind. Eine weitere Rubrik listet sämtliche kostenfreien Praxishilfen zu krebserzeugenden Gefahrstoffen auf.

zum Portal