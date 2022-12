Prämiensystem erfolgreich: Keine Schnittverletzungen mehr

Frühschicht in einer Stückgutspedition. Klebe- und Kunststoffbänder müssen durchtrennt werden, um die Ware aus- und dann umzupacken. Die Beschäftigten nutzen dafür Cuttermesser, deren Klinge niemanden gefährden kann – und selbstverständlich Schnittschutzhandschuhe.

Prävention mit Prämiensystem

So wird hier erst gearbeitet, seit es ein monatliches "Prämientreffen" gibt. Führungskräfte und Beschäftige haben dieses Prämiensystem entwickelt. Es belohnt Ideen, die das Arbeiten sicherer und damit besser machen. Nicht nur während dieser Treffen nehmen sich die Führungskräfte Zeit für die Sicherheitsbelange der Beschäftigten, sondern sie fördern auch die gegenseitige Verantwortung bei der Arbeit.

Jedes "Prämientreffen" beginnt mit der Frage nach vorgekommenen Beinahe-Unfällen und was man gemeinsam dagegen tun könnte. Solch konkrete Themen können auf diese Weise im Team bearbeitet werden. Doch das Treffen bewirkt mehr: „Es entsteht eine gegenseitige Achtsamkeit füreinander und die Möglichkeit, Fehlverhalten anzusprechen sowie über Präventionsmaßnahmen zu beraten“, sagt Michael Fischer, Referent für Präventionsschwerpunkte bei der BG Verkehr. „Alles, was in dieser Runde besprochen wird, gilt selbstverständlich auch für die Führungskräfte – sie gehen mit gutem Beispiel voran.“

Beteiligung motiviert

Zurück zum Beispiel der Schnittschutzhandschuhe und Sicherheitsmesser. Sie gehören heute zur Pflicht bei der täglichen Arbeit in der Spedition – dafür haben sich alle Beteiligten beim "Prämientreffen" stark gemacht. Das war nicht immer so. Oft gab es in der Vergangenheit schwere Schnittverletzungen an Händen und Armen. Nicht selten fielen Kolleginnen und Kollegen danach wochenlang aus, haben noch heute Probleme mit den Folgen dieser Unfälle. Diese Erfahrung sorgt für eine hohe Motivation, die Handschuhe zu tragen und die neuen Messer zu nutzen. Und auch die Identifikation mit dem Thema motiviert zusätzlich. Denn alle gemeinsam haben die neuen Arbeitsmittel ausgewählt und auf Herz und Nieren geprüft. Tragekomfort und Funktionalität standen dabei an vorderster Stelle. Das ist auch in der Gefährdungsbeurteilung so festgehalten.

Schnittverletzungen kommen in der täglichen Arbeit der Spedition nun nicht mehr vor. Und die ausgezahlte Prämie in Form eines Gutscheins für einen Online-Versand hat sich für den Arbeitgeber und die Beschäftigten rentiert. Nun kann das nächste Thema im "Prämientreffen" gemeinsam gelöst werden.

