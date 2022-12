Unfälle an der Laderampe: BG Verkehr fordert mehr Kooperation

Ladezonen und Ladestellen bleiben in Deutschland weiterhin ein Schwerpunkt im Arbeitsunfallgeschehen. Das zeigen die aktuellen Unfallzahlen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und ergänzende Analysen der BG Verkehr.

Allein im Jahr 2021 verunfallten in Deutschland 88.598 Menschen in Arbeitsbereichen mit der Hauptfunktion Be- und Entladung bzw. Lagerung. Mehr als 1.200 dieser meldepflichtigen Unfälle waren so schwer, dass den Unfallopfern später eine Unfallrente gezahlt wurde. 48 Unfälle endeten tödlich. Damit bleiben die Unfallzahlen beim Be- und Entladen auf einem unverändert hohen Niveau wie in den Vorjahren – das Coronajahr 2020 einmal ausgenommen.

Fehlende Informationen erhöhen Unfallgefahr

In einer besseren Zusammenarbeit der Transportbeteiligten sehen die Unfallexpertinnen und -experten der BG Verkehr einen vielversprechenden Ansatz, die Fallzahlen zu reduzieren.

„Beim Be- und Entladen treffen die Betriebsgefahren der Ladestelle auf die Betriebsgefahren des Lkw“, sagt Martin Küppers, Leiter des Kompetenzfeldes Regelwerk und Arbeitssicherheit bei der BG Verkehr. Dabei kommt es immer wieder zu Situationen, bei denen entweder Fahrer/Fahrerin oder Ladepersonal nicht alle erforderlichen Informationen haben, den Gesamtprozess nicht überblicken und Gefahren nicht erkennen.

„Meist sind beim Ladevorgang zwei oder mehr Firmen beteiligt, deren Beschäftigte nur temporär zusammenarbeiten. Deshalb gibt es vielfältigen Abstimmungsbedarf“, beschreibt Küppers. In der Hektik des Transportalltags ist es jedoch oft nicht so einfach, sich abzustimmen. Mit schlimmen Folgen wie die folgenden zwei Beispiele zeigen:

Fall 1: Ein Mitarbeiter des Ladeteams wird von der Ladung getroffen, weil er Hilfsmittel zur Ladungssicherung löste. Er konnte nicht ahnen, dass die Hilfsmittel die Ladung gegen Umkippen stabilisiert.

Fall 2: Eine Lkw-Fahrerin wird von einem Stapler angefahren, weil sie nicht wusste, dass sie sich in einem Gefahrenbereich aufhält.

Ladevorgänge besser koordinieren

Die Expertinnen und Experten der BG Verkehr empfehlen deshalb dringend, die Koordination von Be- und Entladevorgängen zu verbessern. Das fängt mit der Transportplanung und Abstimmung auf Vorgesetztenebene an. Versender, Empfänger und das Transportunternehmen müssen in diese Planungen einbezogen werden. Hier sollten Themen wie die Auswahl geeigneter Fahrzeuge und Transportmittel, das Festlegen von Arbeitsabläufen (Ladeanweisungen), die Bereitstellung von Informationen, Schutzmaßnahmen und die erforderliche Qualifizierung der Beschäftigten geregelt werden.

Auch direkt an der Rampe ist Abstimmung Pflicht. „Die Betreiber der Ladestellen müssen die Fahrerinnen und Fahrer ausreichend unterweisen und die Arbeitsabläufe an den Ladestellen ergänzend dazu auch beaufsichtigen“, verdeutlicht Küppers. Besonders gefährlich wird es dann, wenn das Personal der einen Firma beim Laden Geräte der anderen Firma nutzt, mit denen es nicht vertraut ist. Auch der Gesetzgeber fordert Kooperation ein: Nach § 11 Betriebssicherheitsverordnung haben alle betroffenen Arbeitgeber bei ihren Gefährdungsbeurteilungen zusammenzuwirken und die Schutzmaßnahmen so abzustimmen und durchzuführen, dass diese wirksam sind.

Wo die Gefahren beim Be- und Entladen im Detail lauern, zeigen die Analysen der Unfallversicherungsträger.

Die häufigsten Unfallhergänge:

18.000 Fälle: Kontrollverlust über einen Gegenstand

11.600 Fälle: Stürzen nach Stolpern oder Ausgleiten

9.600 Fälle: Kontrollverlust über ein Transportmittel

9.000 Fälle: ungeschicktes Gehen, Umknicken oder Ausgleiten

6.600 Fälle: Folge von „unangebrachten oder unkoordinierten Bewegungen“

5.600 Fälle: Absturz einer Person

Präventionsschwerpunkt Absturzunfälle

Absturzunfälle haben für die Unfallopfer besonders schlimme Folgen. Betrachtet man nur die schwersten Unfälle waren Abstürze mit 366 Fällen der häufigste Unfallhergang, dazu kamen sechs tödliche Unfälle. Besonders häufig betroffen sind Versicherte der BG Verkehr (Schwerpunkt: Lkw-Fahrende), die fast die Hälfte aller schweren Absturzunfälle erleiden.

Zu den Präventionsschwerpunkten der BG Verkehr im Rahmen der Vision Zero gehört es deshalb, Absturzunfälle zu verhindern. Die Strategie Vision Zero steht für eine Welt ohne tödliche und schwere Arbeitsunfälle.

Weitere Informationen zu "Vision Zero"