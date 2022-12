Absturzunfälle: Die unterschätzte Gefahr

Beim Abplanen abgerutscht, bei der Sicherung der Ladung das Gleichgewicht verloren und vom Auflieger gefallen, beim Ein- und Aussteigen aus dem Fahrerhaus gestürzt: Missgeschicke mit fatalen Folgen, die in der Welt des Transportes leider keine Einzelfälle sind. Im Gegenteil: Absturzunfälle verursachen jedes Jahr schwerste Verletzungen. Grund genug für die Präventionsexpertinnen und -experten der BG Verkehr, die oft unterschätzte Gefahr während einer Branchenkonferenz in Hamburg in den Fokus zu rücken. 120 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren bei dem intensiven Austausch mit von der Partie. Die Branchenkonferenz war die erste große Aktion der BG Verkehr zu ihrem Vision Zero Thema "Absturz".

Als Mitveranstalter sorgte die Sektion für Prävention im Transportwesen der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) dabei für eine internationale Dimension. Referenten und Referentinnen aus vier Ländern stiegen in die Analyse und die Suche nach Lösungen ein. „Es ist immer eine gute Idee, sich grenzüberschreitend darüber auszutauschen, welche neuen Ansätze es gibt“, sagte Janne Reini (Finnland), Präsident der Sektion.

Ähnliche Tendenz in anderen Ländern

Die Tendenz ist in den meisten Ländern ähnlich. In Deutschland erlitten im Jahr 2021 5.567 Beschäftigte im Bereich Lagerung/Be- und Entladen einen Absturzunfall, 2.370 davon waren Versicherte der BG Verkehr. Damit gehören Absturzunfälle nicht zu den allerhäufigsten Unfallhergängen. Anders sieht es aus, wenn man die schwersten Unfälle in diesem Bereich betrachtet: In 366 Fällen wurden im vergangenen Jahr in Deutschland Unfallrenten nach Abstürzen gezahlt, davon an 189 Versicherte der BG Verkehr. Absturzunfälle sind somit der häufigste Grund für Rentenzahlungen im Bereich Lagerung/Be- und Entladen.

Daten aus Frankreich bestätigen den Trend: Nach Zahlen der französischen Sozialversicherung CARSAT sind 22 Prozent der Arbeitsunfälle im Transportsektor Abstürze. Bei den schweren Arbeitsunfällen mit mehr als 150 Abwesenheitstagen beträgt der Anteil sogar 27 Prozent.

Technische Lösungen

„Die Verhinderung von Absturzunfällen ist ein wichtiges Ziel. Es muss vor allem durch technische Maßnahmen umgesetzt werden und nicht allein durch Verhaltensänderungen der Versicherten! Wer Absturzunfälle nur durch Änderung des Verhaltens, wie zum Beispiel durch das Abrutschen von der Leiter beim Abplanen des Behälters oder beim Rausspringen aus dem LKW verhindern will, greift zu kurz“, sagte Wolfgang Witzke, Vorsitzender des Präventionsfachausschusses Entsorgung der BG Verkehr.

Einige gute technische Lösungen sind schon heute im Einsatz oder befinden sich zumindest in den Aufpreislisten der Hersteller. Beispiele: Hochdruckreinigungsdüsen ersparen den Beschäftigten in der Abfallsammlung den riskanten Aufstieg bei der Reinigung von Rückfahrkameras, die oben am Fahrzeugheck montiert sind. Planen an einem Muldenkipper lassen sich mit Hilfe einer Fernbedienung vom Boden aus sicherer öffnen und schließen als mit einer Kurbel vom Ausbau aus. „Wer nicht hoch muss, fällt nicht runter“, sagte Eva Wilbig, Fachreferentin für Entsorgung bei der BG Verkehr.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt CARSAT in Frankreich. Antoine de Lipowski, beratender Ingenieur bei CARSAT, berichtete über eine Analyse zu Absturzunfällen. Demnach müssen Fahrende in der regionalen Distribution pro Schicht 28-mal am Lkw hoch- und wieder runtersteigen. Bei Tanktransporten sind es immerhin zehn Auf- und Abstiege. De Lipowski sieht einige Möglichkeiten, die Zahl der Auf- und Abstiege zu verringern. Hecktüren könnten elektronisch geöffnet und geschlossen werden, Kühlmaschinen und Laderaumtemperaturen könnten aus dem Fahrerhaus kontrolliert werden. Entscheidend sei auch der menschliche Faktor. Das Fahrpersonal dürfe nicht den Eindruck bekommen, durch besonders hohes Arbeitstempo an den Ladestellen Zeit aufholen zu müssen. Zeitdruck sei in Frankreich eine wesentliche Unfallursache.

Verstärkte Kooperationsbemühungen

Transportpraktiker wie Emilia Poljakov (Talke), Wolfgang Witzke (Remondis) oder Ralf Thelen (ProZero) wiesen auf die Probleme der Fahrzeugbetreiber hin. „Serienfahrzeuge bieten selten sichere Aufstiege, da die Priorität auf Platz, Ladevolumen und Kosten liegen“, kritisierte Thelen von Entsorger ProZero. Emilia Poljakov forderte einen intensiveren Dialog in Sachen Arbeitssicherheit zwischen Transportunternehmen und Herstellern sowie eine stärkere Einbeziehung der Fahrzeugnutzer in die Vorschriftenbildung.

Die Talke-Managerin und Martin Küppers, Kompetenzfeldleiter bei der BG Verkehr, hoben einen weiteren Aspekt bei der Unfallvermeidung hervor: Die Situation an den Entladestellen sei für die Transportunternehmen kaum beeinflussbar, da sie in aller Regel keine vertragliche Beziehung zu den Warenempfängern haben. Küppers forderte von allen Beteiligten verstärkte Kooperationsbemühungen ein. „Das Fahrzeug, die Ladestelle, die eingesetzten Transportmittel, die umgeschlagene Ladung und die beteiligten Beschäftigten bilden gemeinsam ein Arbeitssystem. Es liegt auf der Hand, dass mehr Sicherheit nur erreicht werden kann, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten“, sagte Küppers.

Lücken in den Vorschriften schließen

Ein weiterer Ansatz: Lücken im Vorschriftenwerk müssen geschlossen werden. Hier plant die BG Verkehr einen Vorstoß. Heinz-Peter Hennecke und Hermann Haase von der BG Verkehr kündigten ein neues Normungsprojekt an. Ziel ist eine Norm, welche die Sicherheit von Arbeitsplätzen an Fahrzeugaufbauten sowie Anforderungen an Aufstiege, Zugänge und Absturzsicherungen regelt. Hier besteht für die Aufbauten, die nicht unter die Maschinenrichtlinie fallen, derzeit eine Regelungslücke. Erster Schritt soll die Erstellung eines VDMA-Einheitsblattes sein, bei der alle beteiligten Parteien (Hersteller, Nutzer, Organisationen) einbezogen werden.

In seinem Schlusswort kündigte Dr. Jörg Hedtmann, Leiter des Geschäftsbereichs Prävention bei der BG Verkehr, an, dass der Kampf gegen Absturzunfälle einer der Präventionsschwerpunkte bleiben werde. „Das Ziel Vision Zero – eine Welt ohne Arbeitsunfälle und berufsbedingte Erkrankungen – ist bei den Absturzunfällen realisierbar. Wir werden weiter mit aller Kraft daran arbeiten“, sagte Hedtmann.

