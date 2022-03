Kleintransporter: Notbremsassistenten fehlen

Auch in diesem Jahr waren in den getesteten Modellen Notbremsassistenten nur gegen Aufpreis zu erhalten. Lediglich ein Gurtwarner ist serienmäßig in den Fahrzeugen verbaut.

Bereits die vorangegangene Untersuchung vor zwei Jahren hatte ergeben, dass die Her­steller bezüglich der Ausrüstung der Trans­porter mit sicherheitsrelevanter Technik viele Möglichkeiten ungenutzt lassen. Dazu äußerte sich Dr. Klaus Ruff, stellvertreten­der Präventionsleiter der BG Verkehr: „Moderne Fahrerassistenzsysteme sollten wie im Pkw Standard sein, wodurch die Unfallfolgen deutlich reduziert werden könnten. Auch eine adaptive Geschwindigkeitsregelung in Verbin­dung mit einem Notbremsassistenten wäre in Serie wünschenswert und könnte viele Unfälle verhindern.“ Ruff appelliert an die Hersteller, möglichst viele der vorhandenen Fahrerassistenzsysteme in Serie anzubieten und die im Pkw-Bereich üb­lichen Ausstattungen grundsätzlich auch im Transporter zu ermöglichen.

Das sieht auch der ADAC so. Die Unfallzahlen mit Kleintransportern zeigten einen dringenden Handlungsbedarf im Bereich der Sicherheitsausstattung. Besonders Auffahrunfälle oder Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern könnten durch einen Notbremsassistenten verhindert oder zumindest abgemildert werden. Das Problem: Die entsprechende Ausstattung wird bisher als aufpreispflichtiges Extra angeboten und viel zu selten gekauft.

