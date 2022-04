Mitgliedsunternehmen der BG Verkehr unterstützt Ukraine

Der Krieg in der Ukraine und das Leid der ukrainischen Bevölkerung haben eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch Mitgliedsunternehmen der BG Verkehr leisten Hilfe. Die Team Schindler GmbH & Co. KG hat neben Lebensmittelpaketen auch gleich eine halbe Fuhre Krankenhausmaterial in Richtung des Krisengebietes transportiert.