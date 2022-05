Extranet der BG Verkehr jetzt auch für Unternehmen der Seeschifffahrt

Das Extranet der BG Verkehr eignet sich zum Erstellen und Einreichen von Unfallanzeigen, um den digitalen Lohnnachweis einzusehen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen zu erstellen oder ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Auch können der BG Verkehr über BGdirekt Änderungen zum Unternehmen übermittelt werden.

Mit Meldungen über BGdirekt erübrigen sich zusätzliche Mitteilungen auf dem Postweg, per E-Mail oder per Fax seitens der Unternehmen an die BG Verkehr. Die BG Verkehr übersendet den Unternehmen im Gegenzug allerdings weiterhin alle wichtigen Mitteilungen auf dem Postweg.

Die Zugangsdaten haben die Unternehmen der Seeschifffahrt im April postalisch erhalten.

Den Zugang zu BGdirekt finden Sie auf der Website der BG Verkehr oder direkt über über diesen Link.