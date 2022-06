Karin Tanger in die Geschäftsführung der BG Verkehr gewählt

Die Juristin ergänzt damit das Geschäfts­führungsduo Sabine Kudzielka (Vorsitzende der Geschäftsführung) und Stefan Höppner (Mitglied der Geschäftsführung).

„Es ist erfreulich, dass diese wichtige Stelle aus den eigenen Reihen besetzt werden konnte. Frau Tanger hat sich unter anderem durch ihre ausgezeichnete Arbeit als Ge­schäftsführerin der Bezirksverwaltung Berlin empfohlen“, sagte Klaus Peter Röskes, Vorsitzender des Vorstandes auf Arbeitgeberseite, nach der Wahl.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Karin Tanger in ihrer neuen Funktion. Durch ihre langjährige Erfahrung in der BG Verkehr wird sie vom ersten Tag an eine aktive Rolle in der Ge­schäftsführung spielen können. Das ist gerade im Hinblick auf die Sozialwahlen im kommenden Jahr wichtig“, sagte Sabine Kudzielka.

Karin Tanger wurde 1970 in Lippstadt (Westfalen) geboren. Die Juristin arbeitet seit 2013 für die BG Verkehr.