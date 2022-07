Fachgespräch zum Be- und Entladen

Tätigkeiten beim Beladen und Entladen von Lkw stellen in nahezu allen Branchen einen Unfallschwerpunkt dar. Um ein sicheres und gesundes Arbeiten zu fördern, bietet die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) am 27. und 28. September in Dresden ein Fachgespräch an.