Schutzmaßnahmen erklären

Viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bekamen in den vergangenen Wochen vermutlich einige Fragen gestellt, in denen es um die Schutzmaßnahmen gegen Corona ging. Machen sie noch Sinn? Warum sind sie am Arbeitsplatz strikter als im privaten Zusammenhang?

Das Argumentationspapier der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) soll bei der Erklärung und Argumentation der Schutzmaßnahmen für den Winter 2022/2023 unterstützen.

Zur Argumentationshilfe auf den Seiten der DGUV.