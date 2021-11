BG Verkehr unterstützt Aufklärung zu COVID-19-Impfungen

„Impfstoffe machen unfruchtbar und verändern das menschliche Erbgut.“ Und überhaupt: „Als junger Mensch ohne Vorerkrankungen übersteht man eine COVID-19-Infektion problemlos“. Solche unhaltbaren Aussagen beschränken sich nicht auf die allgemeine gesellschaftliche Debatte, sondern sind auch am Arbeitsplatz zu hören. Unternehmern und Unternehmerinnen kann dies nicht egal sein. Eine schlechte Impfquote im Unternehmen führt während der gerade laufenden vierten Infektionswelle fast zwangsläufig zu einem hohen Krankenstand. Die wirtschaftlichen Folgen: Zusammenbruch von Produktionsprozessen, Umsatzeinbußen, Liquiditätsengpässe. Schlimmstenfalls geraten Arbeitsplätze in Gefahr.

Hohe Risiken für Beschäftigte und Betriebe

Auch das Risiko für ungeimpfte Beschäftigte ist hoch. Ihnen drohen im deutlich größeren Maße als ihren geimpften Kolleginnen und Kollegen schwere und langwierige Krankheitsverläufe. Auch das Risiko eines tödlichen Krankheitsverlaufs ist signifikant größer.

Viele Unternehmer und Unternehmerinnen versuchen deshalb, mit ihren Beschäftigten in den Dialog zu treten und ihnen die Vorteile einer COVID-19-Impfung auch am Arbeitsplatz zu vermitteln. In der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (§5, Absatz 2) wird der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin zudem verpflichtet, die Beschäftigten im Rahmen einer Unterweisung über die Gefahren einer Erkrankung und die Möglichkeit einer Schutzimpfung zu informieren.

Informationsblatt der BG Verkehr widerlegt gängige Impfmythen

Zur Unterstützung ihrer Mitgliedsunternehmen hat die BG Verkehr jetzt einen Infoflyer veröffentlicht. Auf vier Seiten informiert die Berufsgenossenschaft zu den wichtigsten Fragen rund um die COVID-19-Impfung: Gründe und Schutzwirkung, Impfreaktionen, Nebenwirkungen sowie Vorteile am Arbeitsplatz und im privaten Umfeld. Außerdem werden fünf gängige Impfmythen widerlegt, die für Verunsicherung sorgen. „Die Impfung ist für unsere Mitgliedsunternehmen und unsere Gesellschaft die größte Chance, schwere Gesundheitsrisiken und damit zusammenhängende Beschränkungen bald hinter uns zu lassen. Deshalb empfehlen wir, die Impfung zu einem Baustein der betrieblichen Corona-Schutzmaßnahmen zu machen und sich dafür aktiv zu engagieren“, sagt Dr. Jörg Hedtmann, Leiter des Geschäftsbereichs Prävention der BG Verkehr.

Das Infoblatt kann in gedruckter Form auf der Website der BG Verkehr von Mitgliedsunternehmen kostenfrei bestellt werden. Zusätzlich steht ein Impfposter zur Verfügung. Für alle interessierten Unternehmen und Privatpersonen gibt es eine kostenfreie Downloadmöglichkeit.

Über die BG Verkehr

Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind rund 1,7 Millionen Menschen versichert. Sie berät in den fast 200.000 Mitgliedsunternehmen zur Prävention und sorgt nach Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheiten für die Behandlung, Rehabilitation und Entschädigung ihrer Versicherten.