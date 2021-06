BG Verkehr unterstützt Binnenschifffahrt mit neuem Handbuch zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Die Arbeit an Bord von Binnenschiffen ist abwechslungsreich, aber nicht frei von Risiken und Gefahren. Für die Unternehmen ist es daher eine anspruchsvolle Ausgabe, die Arbeitsplätze sicher und gesund zu gestalten. Wertvolle Unterstützung bietet das Handbuch Binnenschifffahrt, das die Präventionsfachleute der BG Verkehr fertiggestellt haben.

Von Anstricharbeiten bis Zugang zu Laderäumen, von Arbeiten in engen Räumen bis zum Umgang mit Handwerkzeugen umfasst das neu erschienene Handbuch eine breite Themenpalette. In sieben Kapiteln mit insgesamt 63 Modulen behandelt das Werk die relevanten Arbeitsschritte des Bordbetriebs und gibt Anleitungen zur sicheren Ausführung. Das Handbuch ist somit als Leitfaden zur Entwicklung eigener Präventionsmaßnahmen in der Binnenschifffahrt nutzbar.

Kurze Texte, aussagekräftige Illustrationen

Das Handbuch Binnenschifffahrt ist modular aufgebaut. Dadurch sind die einzelnen Themen übersichtlich dargestellt und alle wichtigen Informationen schnell zu finden. Kurze, knappe Texte, sowie praxisorientierte Abbildungen konkretisieren die wesentlichen Inhalte zu jedem Einzelthema. Kurz und klar weist der Text auf Gefährdungen hin und gibt Hinweise, wie man ihnen begegnet. Unzulässige Handlungen werden deutlich benannt. Anschauliche Grafiken, die auf das Wesentliche reduziert sind, erlauben einen schnellen Überblick. Die Mischung aus Text und Illustrationen bringt die Themen schnell auf den Punkt.

Die Module sind in sich jeweils abgeschlossen. Damit ermöglichen sie die Darstellung eines Themenbereichs zum Beispiel bei der Einarbeitung oder Unterweisung. Die Loseblattsammlung, einsortiert in einen Ordner, ist für diesen Einsatzzweck ein weiterer Vorteil. Unternehmer/-innen, Schiffsführer/-innen oder Ausbilder/-innen haben mit dem Praxishandbuch einen guten Leitfaden, was sie im Unterweisungsgespräch ansprechen und vermitteln sollen. Barrieren, die im Alltag wegen fehlender Erfahrung oder des unterschiedlichen Wissenstandes bei den Besatzungen vorhanden sind, werden so abgebaut. Ergänzende Medienhinweise helfen bei der vertieften inhaltlichen Beschäftigung mit einem Thema. So ersetzt das Handbuch Binnenschifffahrt zwar keine Schulung oder Unterweisung, es erleichtert sie aber im Alltag immens.

Aus der Praxis für die Praxis

Praktiker und Praktikerinnen aus verschiedenen Bereichen der Binnenschifffahrt haben die Entstehung des Handbuchs begleitet. „Wir haben mit dem Handbuch einen übersichtlichen und praxisbezogenen Leitfaden geschaffen, der es den Unternehmen und ihren Schiffsbesatzungen erleichtert, ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit an Bord nachzukommen“, betonen Michael Hein und André Heger vom Redaktionsteam des Referats Binnenschifffahrt bei der BG Verkehr. Besonders wichtig ist ihnen, dass sich möglichst alle angesprochen fühlen und sich mit ihren Themen wiederfinden. Daher wurden verschiedene Schiffstypen, wie Gütermotorschiffe, Tankschiffe, Fähren, Fahrgastschiffe mit ihrer Gastronomie, als auch Schwimmende Geräte mit ihren jeweiligen Besonderheiten berücksichtigt. „So erreichen wir fast alle Bereiche in der Binnenschifffahrt“, sagt Hein.

Mitgliedsbetriebe der BG Verkehr erhalten das Handbuch Binnenschifffahrt über den Medienkatalog der BG Verkehr oder über ihre Aufsichtsperson.

Über die BG Verkehr

Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind rund 1,7 Millionen Menschen versichert. Sie berät in den fast 200.000 Mitgliedsunternehmen zur Prävention und sorgt nach Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheiten für die Behandlung, Rehabilitation und Entschädigung ihrer Versicherten.