Hanno Harms zum Vorstandsvorsitzenden der BG Verkehr auf Versichertenseite gewählt

Der Vorstand der BG Verkehr hat Hanno Harms (55) in einer schriftlichen Abstimmung einstimmig zum Vorstandsvorsitzenden der BG Verkehr auf Versichertenseite gewählt. Harms übernimmt den Vorstandsvorsitz gemeinsam mit Klaus Peter Röskes, der die Arbeitgeberseite vertritt. Harms ist damit Nachfolger des im Oktober 2020 verstorbenen Wolfgang Steinberg.

Harms gehört dem Vorstand der BG Verkehr bereits seit 2017 an. In der Selbstverwaltung der BG Verkehr ist er seit dem 1. Januar 2016 aktiv, nachdem die damalige Unfallkasse Post und Telekom (UK PT) mit der BG Verkehr fusionierte. Harms war als Vorsitzender der Vertreterversammlung für die UK PT auf Versichertenseite am Zustandekommen und der Ausgestaltung der Fusion beteiligt. Er ist hauptberuflich Bereichsleiter Telekommunikation im Fachbereich Telekommunikation/IT der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Landesbezirk Niedersachsen/Bremen.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Hanno Harms, den ich durch seine Mitarbeit in zahlreichen Gremien der BG Verkehr als engagierten und verlässlichen Menschen kennen gelernt habe“, kommentiert Klaus Peter Röskes. „Die Entscheidung für Hanno Harms zeigt auch, wie gut die Integration der UK PT in die BG Verkehr im Vorstand vorangekommen ist.“

Leidenschaftlicher Anhänger der Selbstverwaltung im Sozialsystem

„Als leidenschaftlicher Anhänger der sozialen Selbstverwaltung bedeutet für mich die Arbeit für die BG Verkehr Verpflichtung zur Selbstgestaltung. Die Arbeit in den paritätischen Gremien erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und die Bereitschaft zu Kompromissen. Unser Ziel ist dabei die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Träger der gesetzlichen Sozialsysteme im Interesse der Versicherten und der Mitgliedsunternehmen“, sagte Harms nach seiner Wahl.

Der gebürtige Oldenburger absolvierte nach seinem Schulabschluss eine Berufsausbildung als Nachwuchskraft für den mittleren, nichttechnischen Fernmeldedienst. Nach mehrjähriger Berufstätigkeit beim Fernmeldeamt Oldenburg ließ er sich für ein Studium an der Sozialakademie Dortmund beurlauben. 1994 wechselte er als Gewerkschaftssekretär beim Hauptvorstand zur Deutschen Postgewerkschaft, die später in Verdi aufging. Ende 2001 wechselte Harms als Bereichsleiter Sozialpolitik des Verdi-Fachbereichs Telekommunikation/IT zum Landesbezirk Niedersachsen Bremen. Seit 2006 arbeitet er als Bereichsleiter Telekommunikation im Fachbereich Telekommunikation/IT im Landesbezirk Niedersachsen/Bremen (Bezirk Weser-Ems, Büro Oldenburg).

Der gesetzlichen Unfallversicherung seit 1998 verbunden

Der gesetzlichen Unfallversicherung ist Harms seit 1998 verbunden. Er startete als ordentliches Mitglied der Vertreterversammlung bei der UK PT. Im August 2005 wurde er dort zum Vorsitzenden der Vertreterversammlung gewählt. In dieser Funktion war Harms auf Versichertenseite an den Fusionsverhandlungen der UK PT mit der BG Verkehr beteiligt und trug maßgeblich zu deren erfolgreichem Abschluss bei. Seit der Fusion leitet er bis heute als alternierender Vorsitzender den Spartenbeirat der Sparte Post, Postbank, Telekom. In den Vorstand der BG Verkehr rückte Hanno Harms nach der Sozialwahl 2017 auf. Dort leistet er unter anderem im Hauptausschuss und Klinikausschuss wichtige Sacharbeit.

Über die BG Verkehr

Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind rund 1,7 Millionen Menschen versichert. Sie berät in den fast 200.000 Mitgliedsunternehmen zur Prävention und sorgt nach Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheiten für die Behandlung, Rehabilitation und Entschädigung ihrer Versicherten.