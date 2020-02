Trotz rückläufiger Lkw-Unfallzahlen: Zu geringer Abstand bleibt ein Problem

Weniger Unfälle mit Personenschaden, weniger Verletzte und weniger Tote: Das ist die erfreuliche Bilanz des Jahres 2018 für Unfälle, an denen mindestens ein Güterkraftfahrzeug beteiligt war. „Der Blick in die Unfallstatistik zeigt einen signifikanten Rückgang der Fallzahlen. Das spiegelt die intensiven Bemühungen in den Unternehmen, der Politik, den Verbänden und der Gesetzlichen Unfallversicherung um mehr Verkehrssicherheit wider. Zugleich zeigen sich die Erfolge der immer besseren technischen Ausstattung von Güterkraftfahrzeugen, beispielsweise mit Fahrerassistenzsystemen“, kommentiert Dr. Klaus Ruff, stellvertretender Präventionsleiter der BG Verkehr, in der das Güterkraftverkehrsgewerbe unfallversichert ist.

Die Zahlen im Einzelnen (Quelle: Destatis):

Im Jahr 2018 gab es 28.631 Unfälle mit Personenschaden, an denen mindestens ein Güterkraftfahrzeug beteiligt war. Das waren 1,8% weniger als im Jahr 2017. 762 Menschen starben bei diesen Unfällen, 4,0% weniger als ein Jahr zuvor. Auch die Zahl der Schwerverletzten nahm ab und zwar um 0,3% auf 7292. Die Zahl der Leichtverletzten ging um 1,9% auf 31.425 Personen zurück.

Insgesamt waren 31.803 Fahrer von Güterkraftfahrzeugen an Unfällen mit Personenschaden im Jahr 2018 beteiligt, das sind 32,7% weniger als 1995. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Fahrleistung von Güterkraftfahrzeugen zwischen 1995 und 2018 um 39,0% gestiegen ist. Die Transportleistung stieg im selben Zeitraum sogar um mehr als 75%. Besonders stark rückläufig war das Unfallgeschehen bei den Lkw über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht.

Weniger Unfälle durch nicht angepasste Geschwindigkeit

„Leider gibt es nicht bei allen Unfallursachen gleichermaßen starke Rückgänge“, ergänzt Ruff. Beispielsweise hat sich die Zahl von Lkw-Unfällen mit Personenschäden aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit der Lkw-Lenker seit 2010 nahezu halbiert und liegt bei 2176 Fällen. Dagegen blieben Unfälle aufgrund zu geringem Abstand mit 4586 Fällen fast unverändert. Fehlverhalten beim Abstand ist mit 21% die häufigste Ursache von Lkw Unfällen. Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren folgen mit 16%. Auf Platz 3 liegt das Nichtbeachten von Vorfahrt oder Vorrang (11%), gefolgt von nicht angepasster Geschwindigkeit (10 %). Erfreulich: Alkohol ist nur in 1,6% der Lkw-Unfälle im Spiel.

Drei Sekunden Ablenkung bei 80 km/h bedeuten 67 Meter Blindflug

Den Erkenntnissen der BG Verkehr zufolge spielt das Thema Ablenkung bei Abstandsunfällen eine erhebliche Rolle. Handytelefonate, das Schreiben von SMS oder das Eingießen einer Tasse Kaffee – das alles kostet sekundenlang die Aufmerksamkeit der Fahrer. In kritischen Verkehrssituationen können diese Sekunden entscheidend sein. „Bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h bedeuten drei Sekunden Ablenkung eine Strecke von 67 Metern, die der Fahrer im Blindflug“ zurücklegt“, rechnet Präventionsexperte Ruff vor.

Ein Hoffnungsträger mit Blick auf eine weitere Reduzierung schwerer Verkehrsunfälle sind aus Sicht der BG Verkehr Fahrerassistenzsysteme. Der Sicherheitsvorteil von mit Fahrerassistenzsystemen ausgestatteten Fahrzeugen liegen laut einem Forschungsprojekt der BG Verkehr bei 34%. Gerade der Notbremsassistent (ABA) und der Abstandsregeltempomat (ACC) können Unfälle verhindern oder zumindest entschärfen, die durch zu geringen Abstand entstehen.

BG Verkehr fordert automatische Reaktivierung von FAS

Voraussetzung ist allerdings, dass die FAS von den Lkw-Lenkern auch genutzt und nicht deaktiviert werden. „FAS sollen immer eingeschaltet sein, um unterstützen zu können. Für Unternehmer empfiehlt sich, eine Anweisung zur Aktivierung von FAS zu erlassen.“, sagt Ruff. Lässt sich die temporäre Abschaltung eines FAS nicht vermeiden, müsse sich das System noch einer bestimmten Zeit automatisch reaktivieren. „Nur so kann sichergestellt werden, dass die Systeme im Notfall zur Verfügung stehen und Unfälle vermeiden“, betont Ruff. Das Bundesverkehrsministerium (BMVI) arbeitet bereits an einer Änderung der Straßenverkehrsordnung, die das Abschalten von Notbremsassistenten bei Geschwindigkeiten von mehr als 30 km/h verbieten soll.

Ein Tipp für den Einsatz von FAS: Die Fahrer sollten unbedingt umfassend eingewiesen werden. Dies fördert die Akzeptanz der Systeme beim Fahrer. Außerdem verringert eine gründliche Einweisung die Gefahr unerwünschter Gegenreaktionen des Fahrers, wenn ein FAS in das Fahrgeschehen eingreift - beispielsweise weil ein anderer Verkehrsteilnehmer kurz vor dem Lkw einschert. „Die Fahrer müssen außerdem verinnerlichen, dass FAS nur unterstützen. Sie entbinden den Fahrer aber nicht davon, den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. Dies sollte auch Gegenstand von Fahrsicherheitstrainings und regelmäßiger Unterweisungen durch den Unternehmer sein“, erläutert Ruff.

Über die BG Verkehr

Die BG Verkehr ist die gesetzliche Unfallversicherung für die Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation. Bei ihr sind rund 1,7 Millionen Menschen versichert. Sie berät in den fast 200.000 Mitgliedsunternehmen zur Prävention und sorgt nach Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheiten für die Behandlung, Rehabilitation und Entschädigung ihrer Versicherten.