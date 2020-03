Schutz vor dem Coronavirus

Coronaviren verursachen Erkrankungen der Atemorgane. Im Gegensatz zum SARS-Erreger repliziert sich der Coronavirus nicht erst in der Lunge, sondern bereits im oberen Atemtrakt. Dies führt dazu, dass bereits Personen mit milden, erkältungsartigen Symptomen (ca. 80 % der Infektionen verlaufen so) als Überträger fungieren können.

Die Übertragung erfolgt vornehmlich über z. B. Speichel- und Hustentröpfchen. Gelangen diese infektiösen Sekrete an die Hände, die dann das Gesicht berühren, ist es möglich, dass auf diese Weise eine Übertragung stattfindet. Deshalb ist besonders in Infektionsgebieten eine gute Händehygiene wichtiger Teil des Schutzes vor Ansteckung. Auch eine korrekte Hustenetikette (Husten/ Niesen in die Armbeuge) und das Einhalten eines Mindestabstandes (ca. ein bis zwei Meter) von krankheitsverdächtigen Personen werden als effektive Maßnahmen zum Schutz der Allgemeinbevölkerung empfohlen.

Handhygiene ist ein wichtiger Schlüssel zum Eigenschutz

Eine Übertragung der Coronaviren über unbelebte Oberflächen ist bisher nicht dokumentiert. Eine Ansteckung über Oberflächen z. B. importierter Waren, Postsendungen oder Gepäck, die nicht zur direkten Umgebung eines symptomatischen Patienten gehören, erscheint daher unwahrscheinlich. Generell ist das gründliche Händewaschen, wie es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) empfohlen wird, ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Hygiene und kann vor einer Vielzahl weiterer Infektionen wie zum Beispiel Grippe oder Magen-Darm Erkrankungen schützen. In einigen Arbeitsbereichen kann eine entsprechende Handhygiene nicht immer gewährleistet werden. Dies gilt vor allem für mobile Mitarbeitende wie Taxifahrer, Paketzusteller oder Lkw-Fahrer. In diesen Fällen kann es zweckmäßig sein, den Mitarbeitenden ein Handdesinfektionsmittel mitzugeben. Bei der Auswahl des Desinfektionsmittels und dessen Anwendung sollte der zuständige Betriebsarzt eingebunden werden.

Informationsquelle zur aktuellen Entwicklung: das RKI

Die aktuellsten und fachlich am besten abgesicherten Informationen zu Infektionsgeschehen liefert in Deutschland das Robert Koch-Institut (RKI). Die täglich aktualisierten Informationen zum internationalen Kenntnisstand, insbesondere zum neu aufgetretenen Coronavirus (2019-nCoV), stehen dort interessierten Laien und z. B. auch Betriebsärzten, Sicherheitsfachkräften zur Verfügung. Betriebe, die Beziehungen und einen Warenaustausch zu Regionen mit hohen Infektionsraten pflegen, können mit Hilfe der vom RKI bereitgestellten Informationen und den empfohlenen Schutz- und Verhaltensmaßnahmen, den betrieblichen Infektionsschutz schnell an den jeweils neuesten Kenntnisstand anpassen. Besonders zu empfehlen ist der Antwortenkatalog, den das RKI zusammengestellt hat.

Herkömmlicher Mund-Nase-Schutz bietet mehr Fremd als Eigenschutz

Derzeit ist es die Praxis der Gesundheitsbehörden mit dem Coronavirus infizierte Personen in Quarantäne zu schicken. Falls sich eine Person, die möglicherweise an einer Grippe- oder Corona-Infektion erkrankt ist, in der Öffentlichkeit bewegen muss, kann es sinnvoll sein, wenn sie einen Mund-Nasen-Schutz (z. B. einen chirurgischen Mundschutz) trägt. Das Risiko einer Ansteckung anderer Personen durch Tröpfchen, die beim Sprechen, Husten oder Niesen entstehen, wird dadurch verringert (Fremdschutz). Für die optimale Wirksamkeit ist es wichtig, dass der Mund-Nasen-Schutz eng anliegend getragen wird. Ist der Mund-Nasen-Schutz durchfeuchtet, so muss er gegen einen frischen gewechselt werden. Während des Tragens darf auch kein unbewusstes Hantieren am Mund-Nasen-Schutz vorgenommen werden, da so Tröpfchen auf die Hände übertragen werden, die dann an andere Personen "weitergereicht" werden.

Es gibt derzeit keine hinreichenden Hinweise dafür, dass das Tragen eines herkömmlichen Mund-Nasen-Schutzes das Ansteckungs-Risiko für eine gesunde Person, die ihn trägt, deutlich verringert (Eigenschutz). Davon unbenommen sind die Empfehlungen zum Tragen von Atemschutzmasken durch das medizinische Personal im Sinne des Arbeitsschutzes. Bei Kontakt mit definitiv an Coronavirus erkrankten Patienten sollte eine FFP2 Maske getragen werden. Es ist zu beachten, dass Schutzmasken derzeit kommerziell gar nicht mehr oder nur äußerst schwierig zu erhalten sind.

Wichtige Links