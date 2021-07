Unwetterkatastrophe: Helfen mit kühlem Kopf

Wieder einmal hat uns eine Situation ereilt, für deren Bewältigung wir nicht auf eigene Erfahrung zurückgreifen können. Nach dem Starkregen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind zahlreiche Tote und Verletzte zu beklagen. Der Begriff "Katastrophe" ist für die einzelnen Betroffenen, für die Region und die vielen Helferinnen und Helfer völlig korrekt gewählt. Es gibt Menschen, deren haupt- oder ehrenamtliche Aufgabe in der Bewältigung solcher Katastrophen liegt, die geschult sind und solche Szenarien geübt haben. Selbst sie stehen vor einer immensen Herausforderung. Und es gibt diejenigen, die mitten im Katastrophengebiet oder an dessen Rändern wohnen und arbeiten und jetzt helfen wollen oder durch ihre berufliche Aufgabe dazu verpflichtet sind. Auch die Mitgliedsunternehmen der BG Verkehr mit Aufgaben in Transport und Logistik, Personenbeförderung oder Telekommunikation sind jetzt besonders gefordert. Ebenso Unternehmen mit speziellen Kenntnissen zu Kranarbeiten, Abbruch und Räumung sind gefragt und bereits im Einsatz.

So funktioniert unsere Gesellschaft und so werden wir auch gemeinsam die Folgen dieser Katastrophe abmildern und letztlich bewältigen. Auch Ihre BG Verkehr wird Sie nach Kräften unterstützen. Unsere Aufsichtspersonen und Präventionsexpertinnen und -experten, unsere Traumalotsinnen und -lotsen und unsere Rehaberaterinnen und -berater stehen Ihnen weiter zur Verfügung. Wir haben dabei aber eine große Bitte. Auch, vielleicht gerade in Katastrophensituationen ist ein kühler Kopf – auch bei heißem Herzen – die beste Lebensversicherung. Arbeitsschutzvorschriften sind nicht außer Kraft gesetzt und gerade angesichts von Leid und Trümmern in unwegsamen Geländen und in einer nach wie vor gefahrvollen Situation muss jeder Handgriff, jede Bewegung, jeder Einsatz von Menschen und Material besonders sorgfältig überlegt werden. Nicht nur, dass weitere Unfälle das Rettungssystem zusätzlich belasten, die Rettung bei Unfällen ohnehin verzögert und erschwert ist. Sie helfen am besten, wenn Sie selbst gesund und einsatzfähig bleiben. Tun Sie, was getan werden muss, aber achten Sie auf Ihre Sicherheit und Ihre Gesundheit.

Dr. Jörg Hedtmann Wir brauchen Heldinnen und Helden, die überleben!

